Klimeš: Babiš riskuje pověst. V nové frakci bude součástí proruského vlivu v EU

Kickl, Orbán, Babiš. Všichni tito muži se sešli u jednoho stolu ve Vídni, kde vznikla aliance vlasteneckých sil, evropská frakce Patrioti pro Evropu. S jakými muži se bývalý český premiér v tuto chvíli spojuje?

Kdybych to měl říct v jedné větě, tak s extrémními muži, kteří chtějí mít vliv. To mít nebudou, pokud budou úplně sami, a k tomu se jim Andrej Babiš, bývalý český premiér, hodí do party. Herbert Kickl je člověk, který po plné invazi Ruské federace na Ukrajinu tvrdil, že částečně za to může i NATO, že by proti Rusku neměly být uvaleny sankce, byl také proti tomu, aby ukrajinští uprchlíci vstoupili do země, a když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl svůj projev, tak Kickl odešel ze sálu. Na druhou stranu je to někdejší ministr vnitra z let 2017-2019 a dobře ví, že pokud se chce někdy vrátit k exekutivní moci, tak se potřebuje nějakým způsobem, jak to říct, zeslušnit, mít nějaké partnery v Evropě. Dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána netřeba déle představovat. Kdo z těch tří nejvíc riskuje svou dosavadní pověst, je nepochybně Andrej Babiš, protože pro Herberta Kickla a rakouské Svobodné v podstatě nikdo v Evropě moc nepřichází v úvahu jako partner. Viktor Orbán byl vykopnut z Evropské lidové strany (EPP), což je největší evropská stranická rodina, a ani ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kde je česká ODS, ho nechtějí. Tito politici nemají co ztratit. Andrej Babiš, který dosud byl v jedné z velkých frakcí, liberální Renew, může ztratit nejvíce, respektive hraje o nejvíce.

„Je mi ctí a potěšením vás oslovit na historické tiskové konferenci. (...) Jsme zde společně, protože nás pojí tři hlavní priority, které budou definovat naši politiku v Evropské unii: obrana suverenity, boj proti ilegální migraci a revize Green Dealu.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (tisková konference Patriotů pro Evropu, Reuters, 30. 6. 2024)

Rakouští Svobodní vedení Herbertem Kicklem, maďarský Fidesz vedený Viktorem Orbánem a české hnutí ANO Andreje Babiše – tyto tři strany mají tři priority, jak zmínil Andrej Babiš, které prý budou definovat společnou politiku Patriotů pro Evropu. Jsou to obrana suverenity, boj proti ilegální migraci a revize Green Dealu. Bylo podle vás kvůli těmto třem prioritám nutné zakládat novou frakci? Neměly se ti tři sejít v některé už existující?

Je to mocenské uspořádání z jejich pohledu pro ně nejlepší možné. Argumenty jsou nepochybně velmi dobře vybrané z hlediska toho, co nyní může rezonovat u protestních voličů napříč Evropou, to ano. Na druhou stranu nezapomínejme na to, že jak Andrej Babiš, tak Viktor Orbán byli u toho, když se v prosinci 2019 na Radě Evropské unie schvaloval Green Deal, jeho základ. Schválili ho, oni jsou otcové Green Dealu, takže když jsou teď proti němu, jsou proti sobě. Stejně tak byli u mnoha migračních věcí a změn, u všeho, co řešíme od migrační vlny někdy od roku 2015. V jejich programu bych tedy nehledal nějaké velké hloubky. Je to ve stylu: „Založíme něco protestního a teď pojďme hledat, co nyní nejvíc rezonuje a to si dáme do štítu.“

Ideologická houpačka

Když pročítám názory různých komentátorů, ale i opozičních stran v České republice, tak se hodně skloňuje vztah těchto tří politiků, a zejména Kickla a Orbána, k Rusku. Jaký postoj jejich frakce může mít k Ruské federaci a ruské invazi na Ukrajinu?

Toto je asi nejpřekvapivější, s čím si Andrej Babiš zahrává. Jakkoliv byl právem za některé své výroky označován za východního, proruského politika, realita byla do této chvíle taková, že v roce 2021 po výbuchu ve Vrběticích vyhostil nejvíce ruských špionů, co tu kdy kdo za 30 let zvládnul. Jeho strana podpořila obrannou smlouvu s USA a všechny základní věci okolo Ukrajiny, které procházejí parlamentem, ANO podporuje. V této chvíli se spojuje s někým, jako je Herbert Kickl. Už na začátku jsem ukazoval, co za nepochopitelnosti předvádí v rakouském parlamentu. Společně s Viktorem Orbánem se určitě dá označit za trojského koně Ruské federace v Evropské unii a nekonečně blokuje nejrůznější pomoc pro Ukrajinu. Pro Andreje Babiše je to docela zásadní rozhodnutí, protože vždycky říkal, ať mu tedy někdo ukáže, kde je proruský, prokremelský, když drží basu. Něco trochu jiného říkal na mítincích, ale držel se. Pokud bude v této partě, tak je podle mě zcela na místě označovat ho za někoho, kdo je součástí proruského, prokremelského vlivu v Evropské unii.

Kde se stalo, že se Andrej Babiš takto změnil? Protože ve vlasteneckém manifestu Patriotů pro Evropu se mimo jiné píše o svobodě před příkazy, upřednostňování suverenity před federalismem a míru před válkou, což je narativ, který se u hnutí ANO v posledních měsících a letech objevuje. Kdy se z ANO stala tak vlastenecká strana, že bude v tuto chvíli na evropském kolbišti bojovat po boku Kickla a Orbána?

To je velmi dobrá otázka. Nejjednodušší odpověď by byla asi ta, že u někoho, kdo mění názory jako ponožky, nemá smysl se o tom dál bavit. Na druhou stranu je to i pro Česko zásadní otázka. Myslím, že to zajímá nejenom české občany, ale i zvolené europoslance za ANO, kteří vůbec netuší, kde se najednou ocitli. Chystali se do euroliberální frakce, která je nejvíce profederalistická, pro Green Deal, pro všechny tyto věci a v jejím rámci chtěli hrát svoji hru.

Osobně si myslím, že v příběhu Andreje Babiše, který začínal jako pravicový liberál, taková trošku jiná ODS, pak přešel do úplně levicové pozice a vykradl ČSSD, KSČM a nakonec skončil jako národovec, je to tak trochu nevyhnutelná věc, protože už nic moc jiného nezbývá. Pravici už mu nikdo neuvěří, levici taky ne, tak mu lidé možná uvěří protestní, nacionalisticko-antievropskou rétoriku.

Hnutí ANO Andreje Babiše spoluzaložilo eurofrakci Patrioti pro Evropu | Foto: Alex Halada | Zdroj: APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / Profimedia

Už v kampani do evropských voleb v roce 2019, kdy ANO mělo heslo „Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně“, to absolutně nesedělo s uhlazenou, distingovanou lídryní kandidátky Ditou Charanzovou. Ta umí mnoho jazyků, je to lvice bruselských salonů, ale vůbec to nesouviselo s rétorikou, kterou zvolil Andrej Babiš. Od roku 2019 to došlo až ke kampani 2021, ve které padalo, jak nám Piráti a kdekdo další nastěhuje domů migranty, a to už se dostal úplně na kraj. Překvapuje mě to, protože přeci musí vědět, jak to dopadá, když to přežene. Nevyšlo mu to ve sněmovních volbách, nedokázal zvednout takový protest, aby to byla další vláda, a pak tu máme prezidentské volby, kdy si heslo o míru vyvěsil dokonce na billboardy, ale proti Petru Pavlovi to úplně shořelo. Možná si znovu myslí, že když půjde za další mez, a to Herbert Kickl a Viktor Orbán jsou, tak to najednou přinese další body u české společnosti. Ta je unavená z války, chce trochu více myslet na svůj blahobyt, už je to dlouhé, ale rozhodně si nemyslím, že když na billboardech bude Babiš, Kickl a Orbán, tak se nestane to samé, co se stalo v 2021 a pak v 2023, že si Češi řeknou, že to už je asi trošku moc. Možná, že Andrej Babiš má průzkumy, ze kterých vyplývá, že to bude fungovat, ale je to pro Česko hodně vysoká a nebezpečná hra.

V očích veřejnosti se to stalo poměrně rychle, během několika červnových dní, kdy Andrej Babiš odjel do Chorvatska, vrátil se a oznámil, že on i jeho hnutí ANO odstupuje z frakce Obnova pro Evropu (Renew).

„Na základě jednání jsme dospěli k názoru, že Renew a ALDE mají zkrátka jiná stanoviska než hnutí ANO. (...) A protože jsme dospěli k názoru, že je v podstatě nemožné náš program prosazovat v této frakci, tak jsme se rozhodli z frakce Renew Europe i ze strany ALDE vystoupit.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (tisková konference hnutí ANO, facebookový účet hnutí, 21. 6. 2024)

Není to na druhou stranu logický krok, když by ANO v té velmi euroliberální straně zastávalo úplně jiné postoje?

Jasně, ale už jsem zmiňoval rok 2019, kdy Dita Charanzová odchází jako zvolená lídryně do euroliberální frakce. Tehdy to bylo postaveno na protestních hlasech, které táhlo heslo „Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně“, a ničemu to nevadilo. To základní, co si Andrej Babiš odtelefonoval v Chorvatsku, aniž by o tom třeba informoval svoji stranu a své zvolené europoslance, je to, že se dohodl s Viktorem Orbánem, že má smysl stavět něco, co je podle mě z principu totálně proti smyslu frakcí v Evropském parlamentu, a to stavět nějakou frakci na regionální bázi. Na regionální bázi se přeci domlouvají před Radou EU premiéři a prezidenti. S něčím přijedou lidé z Beneluxu, z Pobaltí, Skandinávci, s něčím středoevropští lídři. Ale v Evropském parlamentu je základ hodnotový, politický, ideologický, ale rozhodně ne geografický. Viktor Orbán dlouhodobě prosazuje myšlenku, která torpéduje smysl frakcí, mimo jiné i proto, že se nedokáže nikam jinam dostat, tak to zkouší postavit geograficky. Zacituji jeho rozhovor, který hodně rezonoval na Slovensku v roce 2021 a který poskytl tamnímu deníku Postoj. Doslova v něm říká: „... lebo ak sa nezomkneme, Slovák s Maďarom, Čechom a Poliakom, a nebudeme vystupovať spoločne smerom na východ aj na západ, všetci pochodíme zle." To je něco, na co nedokázal sehnat partnery, a teď je má. Má je v Andreji Babišovi, bude mít pravděpodobně v Robertu Ficovi, až ho definitivně odmítnou u socialistů, a snaží se přesvědčit Poláky. K tomu nyní získal Rakušany a možná získá Slovince. Z pohledu frakcí to není logické, protože tam není nějaká pojící ideologie, ale může to vytvářet docela funkční blokační geografickou část v Evropě, kterou nelze obejít. To je cílem Viktora Orbána, ale rozhodně by to nemělo být cílem jakéhokoliv českého politika.

Jestli to čtu správně, tak cílem těch zatím tří stran možná bude sbírat protestní hlas, kdy se budou snažit konkurovat nově vzniklé frakci Evropa suverénních národů (ESN), do které se teď přestěhovala mimo jiné SPD, když odešla od Identity a demokracie (ID). Ale i tak se musím zeptat, protože jsem četl váš newsletter: vidíte za tím spojením i nějaký osobní zájem Andrej Babiše?

Dlouhodobě si myslím, že jsme tady měli takový vrchol, kdy jsme hledali střet zájmů Andreje Babiše úplně ve všem, když byl premiér, ale od té doby, co není premiér a je schválený lex Babiš, tak jakoby to už nebylo. Ale ono to je. Agrofert je mocný holding, který jenom podle poslední výroční zprávy dostal na provozních dotacích 1,7 miliardy a 0,2 miliardy na investičních dotacích, a to v Česku a pak prioritně na Slovensku a v Maďarsku. Když se podíváme na financování, tak v roce 2014, kdy Babiš vstupoval do evropských liberálů, to bylo primárně od českých bank a konsorcia okolo Citibank. Teď tam nacházíme věci jako Bank of China, Hungary a podobné věci. Pro Andreje Babiše jeho byznys asi není prioritní, koneckonců svojí politikou už ho mnohokrát i poškodil. Ale na druhou stranu nezapomeňme na to, že nikdy nebyl proruský nebo protiruský, byl především středoevropský. V této chvíli, když Viktor Orbán, kterého už nikdo nechce, neustále pomyslně klepe v Průhonicích na dveře a říká Andreji Babišovi, aby s ním šel udělat nějakou středoevropskou frakci, tak Babišovi se určitě ozývá v hlavě, že to je přesně to geografické rozložení, kde je silný, kde má svůj byznys, ať už je to úvěrování od bank, provozní dotace, investiční dotace, tak by asi nemuselo být špatné sedět u stolu s premiéry nebo možnými premiéry, kteří o tom někdy můžou rozhodovat.

Zrodí se nová frakce?

Orbánovci mají 11 europoslanců, rakouští Svobodní 6, hnutí ANO 7, to už dohromady dá podmínku, aby v Evropském parlamentu mohla vzniknout nová frakce, k tomu je třeba nejméně 23 europoslanců. Nicméně chybí ještě splnit podmínku, aby tito europoslanci byly z minimálně sedmi členských států v Evropské unii. Další do party patrně může být italská Liga Mattea Salviniho, která má 8 europoslanců, a portugalská Chega, ta má 2. Další strany budou možná následovat. Zmínil jste taky Směr Roberta Fica – bude to další strana, kterou Andrej Babiš a spol. přesvědčí k tomu, aby šla do Patriotů pro Evropu?

Myslím, že ano. Robert Fico to hraje mnohem inteligentněji než Andrej Babiš, rovnou neodchází, chce si od socialistů nechat říct do očí, že ho nechtějí.

Pozastavili mu členství, že?

Pozastavili, ale argument, že je to proto, že vládne se Slovenskou národní stranou a dělá věci, které se neslučují s právním státem, trvá, možná je to ještě horší. Takže ucházet se o členství je poměrně riskantní, respektive ta pravděpodobnost není velká. Dá se předpokládat, že když tato trojka oznamovala ve Vídni patriotický manifest, tak jsou domluvení nějací další partneři.

A Bratislava není tak daleko...

Hlavně to zapadá do geografické představy o střední Evropě –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ je jedno, jaké jsou názory, ale všichni jsme u sebe. Bojuje se o Polsko. Nevím, ale myslím, že Právo a spravedlnost, někdejší vládní, nyní hlavní opoziční polská strana, může mít více vlivu ve frakci ECR, kde je česká ODS, ale uvidíme. Pak jsou tu další jako Slovinská demokratická strana někdejšího premiéra Janeze Janši a můžou být další včetně toho, že se čeká na výsledek francouzských voleb. I Marine Le Penová a její Národní sdružení se potřebují co nejvíce normalizovat, pokud mají šanci, že sahají po premiérském křesle. Ale jakýkoliv případný vstup Národního sdružení do této koalice bude velký game changer. Základ většiny otců Patriotů pro Evropu je středoevropská semknutá protestní mentalita. A ano, pravidla jsou taková, že musí mít europoslance ze sedmi zemí, tak se je snaží pochytat. Ale základ je stavba protestní antiliberální Evropy, která je velmi přátelská k Rusku.

Plácne-li si Andrej Babiš konkrétně s Marine Le Penovou, nesmaže si jeho telefonní číslo z mobilu Emmanuel Macron, o kterém mluví jako o příteli?

Asi smaže, nevím, jestli si ho už nesmazal, protože naposled před prezidentskými volbami Babiš hodně stál o společnou fotku, takže Macrona naháněl někde po Elysejském paláci, až to Macronovi bylo nepříjemné. Na druhou stranu, toto je zkrátka Andrej Babiš, včera možná byli s Macronem kamarádi, ale dnes jde za lepším. Vidí, jakým způsobem roste Marine Le Penová, tak si najde novou kamarádku. Tato transakční politika, kde neplatí, co bylo včera, a nic se nepředpokládá o tom, co bude zítra, je asi pro Andreje Babiše typická. Pro Českou republiku je z mého pohledu asi podstatnější, že v tuto chvíli nemáme v žádné z hlavních evropských frakcí v Evropském parlamentu šéfa vládní ani opoziční většiny. Vyjednávací síla se tím blíží nule. Petr Fiala i Andrej Babiše spoléhají na to, že to bude shromáždění natolik silných premiérů, že si na Radě Evropské unie prosadí své. Ale to je velmi riskantní přístup a nedaří se to ani ICR, nebude se to dařit ani Patriotům pro Evropu. Standardní cesta k vlivu je mít alespoň některou z velkých stran u eurolidovců, eurosocialistů nebo evropských liberálů a to žádná z našich hlavních stran nezvládá. To, co nyní vytváří Andrej Babiš, už je, řekl bych, za hranicí veškeré slušnosti.

Když jste mluvil o kamarádech z extremističtějšího spektra, zůstali by Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu na okraji, i kdyby k nim přišla například Alternativa pro Německo? AfD měla o víkendu sjezd v Essenu a nevyloučila variantu, že by se k Patriotům pro Evropu přidala. AfD je v Německu velmi silná a její podpora v poslední době stále roste.

To je zdaleka nejriskantnější karta v této rozehrané hře. AfD je mimo veškeré salony. Zatímco Národní sdružení Marine Le Penové se dlouhá léta normalizuje a nyní sahá po premiérském křesle, tak AfD končilo kampaň tím, že hlavní lídři odstupovali, protože byli obviněni z naprosto nepřijatelných věcí. Představa, že AfD se někdy v Německu dostane k moci, je ještě hodně vzdálená a myslím si, že primární uvažování Orbána, Babiše a spol. sice je mít něco geograficky okolo nich, ale na druhou stranu něco, co má vliv, ať to není další ID, která je možná hlasitá, je v ní dost stran, ale nemá vůbec žádnou moc.

AfD by mohla letos zvítězit v zemských volbách ve východním Německu, takže může získat vliv.

Jasně. Jak bude vypadat Sasko, Durynsko, Braniborsko a další, si radši ani nepřejme vědět. Na druhou stranu Orbán, Fico, Babiš chtějí vrcholnou politickou evropskou moc. Sází na to, že jednou nastoupí do Rady Evropské unie, ve které budou za jejich frakci sedět, dejme tomu, čtyři premiéři. Nebude už tak snadné je obejít, protože to už je nějaká síla. Ale nejsem si úplně jistý, jestli do té party patří AfD. Není vyloučeno, že už tam není žádná, řekněme mravní zdrženlivost, a pokud nebude těch sedm jednotlivých států, aby se utvořila frakce, tak vezmou zavděk i AfD. Ale myslím si, že pro Patrioty pro Evropu je to úplně poslední varianta.

Budou se tedy muset nad AfD ještě pobavit, nebo už je všechno předdomluvené a Patrioti pro Evropu oficiálně vzniknou?

Teď si udělám z ostudy kabát, protože si něco tipnu a bude to určitě naopak, jak se mi to stává vždycky. Myslím, že tato frakce nakonec vznikne. Babiš, Fico, Orbán jsou příliš vysoce postavení politici na to, aby riskovali takovou blamáž, byť to není vyloučené a nebylo by to poprvé. Ale můj tip je, že se budou, co to jen půjde, snažit frakci poskládat bez AfD. Pokud tam bude i AfD, tak to bude skupina, která bude jedna z nejošklivějších v Evropském parlamentu, a každý rozumný evropský politik se jim bude vyhýbat obloukem.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News, STV1, Reuters, facebookový účet hnutí ANO a youtubový kanál Phoenix.