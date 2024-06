V EU máte takový vliv, jak silné máte kamarády. Babišova frakce bude na okraji, míní odborník na Unii

Maďarsko se od pondělí ujímá půlročního předsednictví v Radě Evropské unie. Zároveň v neděli maďarská strana Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, hnutí ANO Andreje Babiše a Svobodná strana Rakouska Herberta Kickla oznámili založení nové politické aliance. Cílem je založit v Evropském parlamentu novou frakci. Jak silná může být? Odpovídá novinář Ondřej Houska z Hospodářských novin, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Rozhovor Vídeň/Praha 16:26 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš, Herbert Kickl a Viktor Orbán | Foto: Askin Kiyagan/Anadolu Agency | Zdroj: Reuters

Načasování nové aliance asi nebude úplně náhodné.

Myslím, že v souvislosti s maďarským předsednictvím je to náhoda. Datum souvisí spíše s tím, že do 4. července je potřeba ustanovit frakce v Evropském parlamentu. Jednu z nich chtějí založit ti tři zmínění politici. A shodou okolností se Maďaři 1. července, tedy v pondělí ujímají předsednictví Unie.

Předsedové těchto tří stran zároveň vyzvali ke spolupráci další evropské strany. Dá se opravdu předpokládat, že se připojí dostatek stran, aby mohla vzniknout nová frakce v Evropském parlamentu, protože pouhé tři by nestačily.

Je to tak. Je potřeba aspoň sedm politických stran ze sedmi různých států EU. Ale jestliže se tito tři předsedové stran sešli ve Vídni a veřejně oznámili vznik této frakce, tak se asi nedá předpokládat, že by to neměli dopředu dojednané. V příštích dnech tak můžeme očekávat další oznámení. Ale přesně tak, tři by zdaleka nestačily.

Není zvláštní, že tam nestál někdo za slovenský Směr?

Ani ne, protože slovenská strana Směr Roberta Fica stejně jako strana Hlas prezidenta Petera Pellegriniho na Slovensku nebyly vyloučeny, ale mají pozastavené členství ve frakci socialistů, tedy sociálnědemokratických stran v EU.

Pellegrini se chce stoprocentně do S&D, jak je známá ta frakce, vrátit. A strana Směr to zvažuje, je ohledně toho rozpolcená. Myslím, že spíš nejdřív prozkoumají možnosti, jestli mají šanci se vrátit do té mnohem mnohem vlivnější a mainstreamovější frakce.

Jakou by tato vznikající frakce mohla mít sílu?

Vlastně zanedbatelnou, bude na okraji. I kdyby se po druhém kole francouzských voleb přidala Marine Le Penová, tak to pořád bude marginální skupina z toho důvodu, že bude mít velmi malý koaliční potenciál.

V EU máte takový vliv, jak silné a vlivné máte kamarády, s kým se dokážete spojit. A jestliže vytvoříte frakci na okraji, tak tam bude koaliční potenciál zanedbatelný, i kdyby se nakrásně přidalo třeba 10 stran.

Pondělní začínající maďarské předsednictví je zatím docela neznámá. Napovídá vznik tohoto spojenectví víc o tom, jak by mohlo vypadat?

Je jasné, že pro Viktora Orbána jako konec koneckonců v poslední době stále víc i pro Andreje Babiše je jeho vystupování v EU hlavně nástrojem jeho domácí politiky. Dělá kroky a říká věty, které říká, aby to mohl prodat doma.

Takže ohledně maďarského předsednictví se dá očekávat plamenná rétorika Viktora Orbána o návratu křesťanských hodnot do Evropy. A nevím, o čem všem ještě. A zrušení Green Dealu, byť jak Andrej Babiš, tak Viktor Orbán ho osobně podpořili, když byli u moci.

Ale v praxi to předsednictví spadá do doby, kdy nebudou na stole skoro žádné nové legislativní návrhy, protože teprve vzniká nová Evropská komise, vzniká nový Evropský parlament, takže myslím, že maďarští diplomaté v Bruselu předsednictví povedou v rámci možností profesionálně, ale uslyšíme mnoho podivných vět, to určitě.

Unie vytýká Maďarsku nedostatky v dodržování standardů právního státu a zadržuje mu dotace asi 20 miliard eur. Může si Maďarsko díky předsednictví vymoci uvolnění peněz?

To by muselo udělat nějaké legislativní změny, nebo je aspoň deklaratorně oznámit, jako to udělal Donald Tusk v Polsku, kde mu Komise ustoupila - za mě nepochopitelně a politicky - ale taková je realita. Takže když Viktor Orbán udělá něco vstřícného, tak na to bude zbytek Unie, konkrétně Evropská komise, určitě reagovat.