Netanjahu navrhl Trumpa na Nobelovu cenu míru. ‚Zasloužíte si ji,‘ řekl na úvod setkání v Bílém domě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navrhnul amerického prezidenta Donalda Trump na Nobelovu cenu míru. Netanjahu to prohlásil v pondělí večer místního času (v noci na úterý středoevropského času) na setkání s Trumpem v Bílém domě. Prezident Spojených států při této příležitosti oznámil, že Teherán má zájem jednat s USA o svém jaderném programu. Řekl také, že by jednou rád zrušil protiíránské sankce. Washington 6:45 8. července 2025

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na večeři pořádané americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě ve Washingtonu, D.C., USA, 7. července 2025 | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

„Zasloužíte si ji a měl byste ji dostat,“ řekl na úvod setkání Netanjahu Trumpovi o Nobelově cenu míru. Prezidentovi předal dopis, kterým Nobelovu výboru doporučil takové ocenění udělit Trumpovi. „Páni,“ odpověděl Trump s tím, že si takového návrhu cení.

Spojené státy se nedávno připojily k izraelským vzdušným úderům proti Íránu. Židovský stát útoky zdůvodnil tím, že islámská republika nesmí získat jaderné zbraně. Teherán opakovaně tvrdil, že jeho nukleární program je výhradně mírový.

Teherán a Washington o íránském jaderném programu jednaly, ale po začátku izraelských červnových útoků rozhovory ukončily. Trump nyní řekl, že Teherán se obrátil na Bílý dům s žádostí o další jednání. Americký vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff k rozhovorům řekl, že by se mohly uskutečnit v příštím týdnu.

Trump rovněž řekl, že by rád jednou zrušil americké protiíránské sankce, až přijde ten správný čas, jako Spojené státy učinily v případě Sýrie. Poznamenal, že na zrušení protisyrských sankcí měl zájem i Netanjahu. Izraelský premiér uvedl, že nové syrské vedení dává židovského státu šanci na nové vztahy s Damaškem.

Americký nálet na íránská jaderná zařízení přirovnal Trump podle portálu The Guardian k rozhodnutí USA svrhnout na Japonsko během druhé světové války nukleární bomby. Svržení atomových pum přinutilo Japonsko souhlasit s bezpodmínečnou kapitulací.

‚Připomenutí jisté události‘

„Nechci říkat, co mi to připomíná, ale když půjdete dlouho do minulosti, tak to lidem připomíná jinou jistou událost,“ řekl Trump. V této souvislosti zmínil tehdejšího amerického prezidenta Harryho Trumana, který jaderný útok nařídil.

„Zastavilo to spoustu bojů a tohle zastavilo spoustu bojů,“ uvedl o jaderném bombardování Japonska a o nedávném úderu proti Íránu. Dodal, že doufá, že USA nebudou muset proti Teheránu opět vojensky zakročit.

Tématem rozhovoru Trumpa a Netanjahua byla i situace v palestinském Pásmu Gazy, kde Izrael vede ofenzivu proti teroristickému hnutí Hamás. Trump doufá, že dohodu o příměří se podaří uzavřít ještě tento týden. Novináři se Trumpa zeptali, zda věří v otázce Palestiny a Izraele v řešení dvou států. Trump odpověď přenechal Netanjahuovi.

„S našimi palestinskými sousedy, s těmi, kteří nás nechtějí zničit, dosáhneme míru,“ odpověděl Netanjahu s tím, že je otevřen míru s umírněnými Palestinci. „Palestinci by podle mě měli mít všechny pravomoce, aby si vládli sami. Ale nesmí mít žádnou sílu, která by nás ohrozila,“ řekl. Poznamenal, že bezpečnost vždy zůstane v izraelských rukách.

O budoucnosti Gazy řekl Netanjahu, že Palestinci by měli mít možnost si vybrat, zda chtějí v tomto regionu zůstat, nebo odejít. „Říká se tomu svobodná volba,“ dodal izraelský premiér.

Trump na počátku února prohlásil, že USA by měly válkou zničené Pásmo Gazy převzít a vybudovat z něj riviéru Blízkého východu. To by vyžadovalo odchod více než dvou milionů Palestinců, kteří na tomto území žijí.

K přemístění Palestinců Trump nyní uvedl, že spolupracuje se státy sousedícími s Izraelem. Palestinská samospráva vysídlení Gazy opakovaně odmítla a označila ho za porušení mezinárodního práva.