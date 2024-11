Francouzi protestují proti obchodní dohodě Mercosur. Carrefour čelí v Brazílii bojkotu od výrobců masa

Francouzský řetězec Carrefour čelí v Brazílii bojkotu od největších místních dodavatelů masa. Má jít o reakci na prohlášení šéfa Carrefouru Alexandra Bomparda, který uvedl, že řetězec nebude prodávat ve svých francouzských obchodech maso ze zemí skupiny Mercosur, do které patří i Brazílie. Tím si chtěl zřejmě získat přízeň francouzských zemědělců, kteří dovozy z Latinské Ameriky odmítají. Carrefour uvedl, že hledá řešení nastalé situace. Paříž/Brasília 7:32 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Carrefour | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

Bompard minulý týden v dopise francouzským zemědělským svazům napsal, že řetězec nebude prodávat „žádné maso pocházejícího z Mercosuru“. Carrefour později upřesnil, že rozhodnutí se týká jen obchodů ve Francii. Do skupiny Mercosur patří vedle Brazílie také Argentina, Paraguay a Uruguay.

Bompardovo oznámení vyvolalo v Brazílii negativní reakce. Například guvernér brazilského státu Mato Grosso, kde je silná zemědělská produkce, Mauro Mendes vyzval k bojkotu francouzských výrobků a na sociálních sítích sklidil pozitivní ohlas mnohých Brazilců, napsala agentura AFP.

Server G1 informoval, že podle jeho informací dodávky masa francouzskému řetězci přerušili tři významní producenti - JBS, Marfrig a Masterboi. Carrefour přiznal pozastavení dodávek, což má podle jeho vyjádření dopad na zákazníky, a tvrdí, že se snaží situaci vyřešit.

Bojkot podpořil i brazilský ministr zemědělství Carlos Fávaro. Ten odmítl kritiku, která zaznívá od francouzských zemědělců, podle kterých výroba v Brazílii nedodržuje přísné ekologické standardy a požadavky na zdravotní nezávadnost. Tato tvrzení jsou podle ministra „nepřípustná“. „Je to 40 let, co Brazílie prodává maso do Francie,“ poukázal ministr v prohlášení pro stanici CNN Brasil a další média.

Odpor ve Francii

Francouzští zemědělci protestují proti možným dovozům ze zemí Mercosur. Demonstrace a blokády plánují až do čtvrtka. To má vliv i na francouzskou vládu, která odmítá dojednanou podobu smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Mercosurem.

Francouzská ministryně zemědělství Annie Genevardová v rozhovoru pro rádio France Inter zdůraznila, že pozice Francie proti dohodě Mercosur se nezměnila. Podle ní je návrh smlouvy špatný z ekonomického, zdravotnického i environmentálního úhlu pohledu.

Francouzští farmáři upozorňují na to, že pokud dohoda projde, tak evropský trh zaplaví tuny výrobků, které nebudou dodržovat evropské normy ohledně používání pesticidů nebo výrobních postupů.

Obavy z dohody Mercosur mají i další evropské země jako Rakousko nebo Belgie. Dohodu s jihoamerickými zeměmi naopak podporují Německo a Španělsko.

Rozhodnout o podpisu dohody by se mohlo začátkem prosince na summitu v Uruguayi. I tak by ale její případné schválení trvalo další měsíce.