Elon Musk má v Brazílii potíže

Málokterá současná osobnost je tak kontroverzní a rozděluje veřejné mínění, jako je americký podnikatel Elon Musk. Muž, který se několikrát ocitl v čele žebříčku nejbohatších lidí světa, jehož výroky plní denně světová média – a kterého poslední aktivity údajně děsí i vládu Spojených států. Stal se tak mocným, že je spíše než člověkem sám o sobě institucí. Která si dokonce dělá vlastní mezinárodní diplomacii. Komentář Brasília 16:30 4. září 2024

Případů, kdy se tak Musk choval, je už celá řada. Naposledy když Francouzi zadrželi zakladatele ruského Telegramu Pavla Durova, za kterého se Musk postavil a Francii, potažmo celou Evropu ostře kritizoval.

Musk si na to, aby se choval jako velmoc, vybudoval vcelku solidní bázi několika firem, které jsou aktivní různě po světě. Nejvýraznější je Tesla, automobilka, která se stala ikonou elektromobility.

Tesla teď zaměstnala evropské regulátory, kteří nastavují cla na dovoz čínských elektroaut. Protože Musk do Evropy dováží auta vyráběná v Číně, musí také platit daň. Kvůli své továrně v Číně Musk dokonce soukromě navštívil čínského prezidenta Si, ač je s ním Amerika v zásadě v obchodní válce.

Pak je to Starlink – společnost, co rozmístila tisíce satelitů kolem země a poskytuje připojení k internetu. Teoreticky, když se Musk rozhodne někde na světě zapnout nebo vypnout internet, udělá to.

Musk ovlivňuje i současné války

Když začala válka na Ukrajině, pustil na své satelity ukrajinskou armádu, které jinak hrozilo odstřižení od internetu. Když ale chtěla Ukrajina provést vojenskou akci na Krymu, Musk ji od území naopak odřízl.

Nedlouho poté, co Izrael obvinil Muska z antisemitského příspěvku na jeho síti X, uvedl podnikatel, že poskytne své družice pro humanitární pomoc v Gaze. Izrael se hrozil, že to pomůže Hamasu, a Musk couvl až poté, co jej přijal izraelský prezident.

Mateřská firma Starlinku je SpaceX, výrobce raket Falcon a Dragon, který plánuje kolonizovat Mars, ovšem také je největším inovátorem ve vesmírném průmyslu včetně systému GPS.

Financial Times spekuluje, že vláda Joea Bidena se řady Muskových aktivit děsí. Jenže kvůli satelitům a vesmírnému programu má s výstředníkem kontrakt NASA i Pentagon.

Když nedávno vyšlo najevo, že Musk holdoval psychotropním látkám, těžkou hlavu krom manažerů jeho firem měla i řada amerických úředníků.

Impérium Musk má své vlastní médium, zmíněný bývalý Twitter, dnes síť X. Mimochodem podnikatel je písmenem X posedlý, pojmenoval tak několik svých projektů včetně firmy na umělou inteligenci – dokonce i jedno ze svých mnoha dětí.

Spor v Brazílii

Že se podnikatel nezalekne konfliktu s celým státem, ukazuje teď jeho spor v Brazílii. Tamní soud na jaře zablokoval několik ultrapravicových účtů na síti X, nedávno nařídil i omezení působnosti sociální sítě na území státu – s odkazem na to, že nemá v zemi nutnou právní entitu.

Musk se brání vcelku tvrdě. Tamní telefonní operátor odstřihl síť od signálu, ale uvedl, že satelity Muskovy firmy Starlink rozhodnutí soudu nerespektovaly.

Jestli v prvním sporu „stát versus Musk“ vyhraje nad latinskoamerickou zemí právě Elon Musk, není divu, že se ho i Amerika bojí.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz