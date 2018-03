hotel Praha

12. 7. 2013 |Michaela Vetešková, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Pár hodin po nástupu do své nové funkce má už ministr kultury Jiří Balvín jasno. Nebude bránit demolici historického domu na pražském Václavském náměstí, a ani nebude zasahovat do plánovaného bourání bývalého Hotelu Praha v pražských Dejvicích. Jiří Balvín to uvedl v exkluzivním rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu Michaelou Veteškovou.