Při závodě to člověk naštěstí tolik nevnímá, popisuje Davidová bolest zad, kvůli které vynechá štafetu

Biatlonistka Markéta Davidová zase bojovala o stupně vítězů. Nakonec doběhla ve stíhacím závodě Světového poháru v rakouském Hochfilzenu pátá, když se o medaili připravila až minutím posledního terče. Česká reprezentantka se přitom potýkala se zdravotními problémy. Hochfilzen (Rakousko) 9:12 15. prosince 2024

Když si Davidová při slavnostním vyhlášení šla pro květinu, možná už znovu pocítila to, co závodní adrenalin potlačil – bolest zad, která se poprvé ozvala v pátek večer a která jí místy vystřeluje do nohy.

„Není to úplně super. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Vlastně se mi ani nic nepřihodilo, jsem si vědoma, čím by to mohlo být, ale je to fakt špatný. Doufám, že to trochu povolí. Brání mi to i v normálním fungování, takže to není nic moc,“ popisuje Davidová.

Na trati stíhacího závodu ale jako by byla česká mistryně světa bez jakéhokoli problému, na lyžích byla šestá nejrychlejší a třeba ve druhém okruhu běžecky nestačila jen na jedinou soupeřku.

„Při závodě to člověk naštěstí tolik nevnímá, ale procesy před tím a potom jsou trochu náročnější,“ přibližuje. Davidová raději vynechá i dnešní štafetu, která s českým kvartetem Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Kristýna Otcovská začne v 11.30.

Ta mužská odstartuje ve 14.15 a Češi do ní nastoupí v sestavě Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký. Na Radiožurnálu Sport znovu uslyšíte přímé přenosy, Radiožurnál vás bude informovat v aktuálních vstupech.

