Na železnici začíná platit nový jízdní řád. Přibudou nové vlakové linky a České dráhy zdraží

Vlaky na české železnici začaly od neděle jezdit podle nového jízdního řádu. Ceny jízdného u Českých drah (ČD) meziročně vzrostly v průměru o 4,9 procenta. Soukromí dopravci Leo Express (LE) a RegioJet (RJ) zvyšovat ceny jízdenek nebudou. Rychleji budou vlaky jezdit ve zmodernizovaných úsecích a vrací se na další úseky tratí poškozených po povodních. Praha 7:26 15. prosince 2024

České dráhy v neděli také zahájí provoz nové dálkové linky Baltic express z Prahy do polské Gdyně. Leo Express s novým jízdním řádem zvýšil počet vlakových spojů do Krakova a RegioJet zahájil či zahájí provoz dvou pražských městských vlakových linek.

Cena jízdenky ČD pro dospělého na kratší vzdálenost bez slevy vzroste o jednu až pět korun. Při jízdě na vzdálenost 100 kilometrů zaplatí lidé o 11 korun víc. Úprava podle drah reflektuje inflaci a zvýšení nákladů za uplynulý rok. Na delší vzdálenosti cestující využívají jízdenky s dynamickou cenotvorbou, levnější jsou dříve zakoupené jízdenky.

Vedle zahájení linky do Gdyně dráhy nasadily ČD nové vlaky ComfortJet na páteřní mezistátní linky, především do Německa. „K významnějším změnám v trasách, v časech odjezdů a příjezdů nebo v počtu dálkových vlaků však nedojde. Změny jízdních řádů dálkových vlaků budou většinou v rozsahu několika minut,“ uvedl už dříve dopravce.

Na regionálních linkách se objeví nové elektrické a motorové vlaky. ČD také plánují během oprav silničního mostu přes Labe náhradní vlakovou dopravu mezi západním a střekovským nádražím v Ústí nad Labem. Po zhruba dvaceti letech začnou opět zastavovat regionální vlaky ve stanici Holubice na trati mezi Brnem a Vyškovem.

RegioJet přebírá provoz městské železniční linky S49 spojující Roztoky u Prahy s pražskou Libní a Hostivaří. V první polovině příštího roku se k této lince připojí nová linka S61, která povede z pražského Hlavního nádraží a Vršovic do Úval. Obě linky bude RegioJet provozovat následujících 15 let.

Leo Express s novým jízdním řádem zvyšuje počet vlakových spojů do Krakova ze dvou na pět týdně a přidává jeden pár vlaků denně na linku mezi Prahou a Ostravou. Od neděle se také o polovinu zkrátí doba jízdy vlaků z Prahy do Košic, v tomto směru vynechá vlak zastávku Prešov.

Po opravě dalších úseků tratí poškozených při zářijových povodních se s novým jízdním řádem vrací vlaky na trať z Krnova do Skrochovic, z Jeseníku do Písečné a z Mikulovic přes polské Głuchołazy do Jindřichova ve Slezsku. Zprovozněná je také úzkokolejka Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a trať Mikulovice – Zlaté Hory.

Na zmodernizovanou trať z Brna do Zastávky u Brna v neděli poprvé vyjedou elektrické vlaky. Po nepřetržité výluce od dubna opět jezdí rychlíky z Brna do Jihlavy. Nové omezení platí ve stanici Jihlava město kvůli práci na její modernizaci. Vlaky tudy budou po celou dobu platnosti nového jízdního řádu jen projíždět.