Šéf ODS a premiér Petr Fiala se znovu postavil do čela koalice Spolu a chce ji vést do příštích sněmovních voleb. V jeho straně ale v posledních týdnech vystoupila kriticky některá oblastní sdružení ODS, kterým se směřování nelíbí. Veřejně se vymezila ta v Berouně, Praze 8 či v Moravskoslezském kraji. To je ve straně, která je jinak na veřejné komunikování vnitřních záležitostí skoupá, neobvyklé. Má Fiala podporu své ODS?

Premiér Petr Fiala v poslední době změnil komunikační strategii. V rozhovorech se dopouští štěpných výroků, které vyvolávají společenské diskuse, prokládá to poznámkami o fotbale, zavítal i na sociální síť TikTok a mírně změnil i vizuální identitu. 25:42 Fiala si nemůže dovolit zbavit se ani Černochové, ani Řehky, říká o sporu na obraně Fendrych Číst článek „Když si Petr Fiala sundá sako, je to začátek kampaně, což voliči vnímají. Otázka je, jestli mu to budou věřit, nebo si řeknou, že se nám chce zalíbit a my se nenecháme nachytat,“ uvedla ke změně jeho komunikace marketingová odbornice Denisa Hejlová. Z odpovědí více než stovky oslovených členů Republikového sněmu ODS, který tvoří členové předsednictva a klíčoví muži a ženy z regionálních a oblastních sdružení strany, vyplývá, že Fialova pozice jakožto lídra do sněmovních voleb by nyní ohrožena být neměla. Navenek Fialu příliš vlivných straníků nekritizuje, výjimkou je jihočeský hejtman Martin Kuba či šéf jičínské ODS Ladislav Brykner, většina uznává jeho působení v čele vlády i strany. Jinak si ale občanští demokraté uvědomují, že by bylo komplikované Fialu měnit, když na dubnovém kongresu ODS získal od delegátů jasnou podporu pro sebe i svou vizi, kam patří právě i kandidatura v trojkoaličním formátu s TOP 09 a lidovci pod názvem Spolu.

Zleva předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, premiér a předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marek Výborný podepsali memorandum o společné kandidatuře v rámci koalice Spolu ve sněmovních volbách 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala je odhodlán koalici Spolu vést do sněmovních voleb a říci si o další čtyři roky v čele vlády. A jeho pozici pomáhá i to, že jej v tuto chvíli nemá kdo nahradit. Kuba opakuje, že se z jižních Čech zpět do Prahy nechystá, a ministr dopravy a stranický místopředseda Martin Kupka, o kterém se jako o možné variantě Fialova nástupce mluví, říká, že je oddaný Fialovi. 9:17 Ambice mají nejvyšší, podporu jen pětinovou. Aby se Spolu udrželo u moci, musí zabrat a potřebuje Piráty Číst článek Třeba místopředseda Sněmovny a šéf středočeské ODS Jan Skopeček popisuje, že o Fialově pozici ve straně debata není, diskusi ohledně koalice Spolu ale připouští. Sice se většina občanských demokratů shodne s rozhodnutím širšího vedení ODS, že by i do dalších sněmovních voleb měli jít ve Spolu, mnozí však nabádají k přerozdělení sil uvnitř trojkoalice a tím pádem k posílení role ODS. Podle průzkumů je totiž ODS jasně nejsilnější stranou v rámci Spolu, TOP 09 a KDU-ČSL by samostatně nepřekročily pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Radiožurnál a iROZHLAS.cz přináší vhled do nálad v nejsilnější vládní straně s důrazem na situaci v klíčových čtyřech největších krajích, kterými jsou Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Středočeský kraj Ve středních Čechách „rebelují“ buňky Praha-západ a v Berouně. První jmenované vadí snaha zvýšit koncesionářské poplatky, berounská ODS vyzvala k rozpuštění koalice Spolu. „Vyzýváme k přehodnocení projektu Spolu a vyzýváme k účasti v příštích parlamentních volbách opět samostatně pod značkou ODS,“ uvedl Petr Vychodil, starosta Králova Dvora a předseda Oblastního sdružení Beroun. Středočeskou kritiku vyvolaly krajské volby, kde si ODS v rámci Spolu myslela na vítězství či na post hejtmana, nakonec z toho ale bylo třetí místo. Krajský sněm je v plánu na leden. ‚S ANO bychom nešli za žádnou cenu.‘ Skopečkovy námluvy s ANO stály na vachrlaté podpoře straníků Číst článek Ať už šéf celé středočeské ODS Jan Skopeček, nebo jiný poslanec a šéf oblastního sdružení ODS Kutná Hora Jiří Havránek si ale žádné velké debaty uvnitř krajské organizace nejsou vědomi. „Petr Fiala byl v podstatě nedávno potvrzený kongresem se silným mandátem a myslím, že o tom není ani žádná diskuse. Respektive určitě jsem ji nezaznamenal, ať už na poslaneckém klubu nebo v rámci svých středních Čech,“ ujišťuje Havránek. Skopeček také argumentuje silným mandátem pro Petra Fialu na dubnovém kongresu ODS, i proto tak dle něj o tom není debata. Vymezil se ale i vůči těm oblastním sdružením, která směřování ODS veřejně zpochybnila. „Že z diskusí oblastních sdružení občas něco vyjde ven, považuji za pěnu dní. Každý může získat kritickými slovy nějaký titulek, ale jde mi o to, abychom toho nezneužívali,“ apeluje na spolustraníky. Sám přitom přiznává, že by si od vlády sliboval hlubší reformy. „Máme pár měsíců před volbami, tudíž zpochybňovat veřejně pana předsedu nepovažuji za úplně nejlepší. (…) Máme třeba i bouřlivě diskutovat uvnitř ODS a máme na to mnoho formátů od oblastních rad přes regionální rady, výkonnou radu, ale navenek máme podle mého názoru vystupovat pokud možno energeticky, dynamicky a bez rozporů.“ Jan Skopeček (místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda regionálního sdružení ODS Středočeský kraj) „Platí, že v komunikaci všichni máme co zlepšit. Začíná to u nás poslanců, tak i u členů vlády, ale je to i o členské základně, kterou se snažíme zapojovat a bez ní volby nevyhrajeme.“ Jiří Havránek (poslanec, předseda oblastního sdružení ODS Kutná Hora)

Jan Skopeček (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS) | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Předseda Oblastního sdružení ODS Znojmo Karel Podzimek vyzdvihl Fialův klidný a věcný styl i důraz na hodnoty, což se osvědčilo hlavně v krizových momentech. „Petr Fiala jako premiér prokázal, že umí řešit složité výzvy s důrazem na stabilitu, odpovědnost a proevropskou orientaci. Jeho styl politiky, založený na věcnosti a kultivovaném jednání, oslovuje široké spektrum voličů, kteří oceňují rozvážnost a dlouhodobé uvažování.“ Karel Podzimek (předseda oblastního sdružení ODS Znojmo) Podle předsedy Oblastního sdružení ODS Brno-venkov Karla Součka bude Fialova vláda za dvacet let hodnocena jako jedna z nejlepších. 9:28 STAN se nabízí jako třetí cesta mezi ANO a Spolu. Sice sílí, jádro jeho podpory ale zůstává křehké Číst článek „Tím, že fungovala jako pětikoalice a škála voličů byla velmi široká, tak přesto očekávání byla, že splní všechna přání i naprosto rozdílných voličů. A tím, že nebyla zcela splněna, tak přichází zklamání. Tahle vláda nebyla bez chyb, ale zvládla mnoho věcí výborně,“ uvedl a konkrétně vyzdvihl slušnost, zahraniční politiku, obranu, zvládnutí uprchlické vlny nebo dopravní investice. Přidal k tomu ale i vládní neúspěchy, konkrétně nedostatečné rušení agend nebo „zmršení DPP a DPČ“ – dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Představoval by si i lepší konsolidaci veřejných financí, modernizaci ekonomiky či flexibilnější trh práce. Co se týče koalice Spolu, i ta má na jižní Moravě podporu. Ať už jde o upřímné fanoušky spolupráce, nebo pragmatiky. Ostatně šlo o jediný ze čtyř krajů, kde trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jednoznačně uspěla, a dokonce předčila očekávání. Post hejtmana obhájil Jan Grolich (KDU-ČSL). „Osobně bych raději samostatně ODS, ale volební matematika nahrává více koalici Spolu. Reálně hrozí, že by se jedna ze stran, TOP 09 nebo KDU-ČSL, nedostala do Parlamentu a její procenta by propadly. Zároveň máme podobné voliče (minimálně TOP 09 a ODS) a v momentě, kdy bychom šli samostatně, se nevyhneme útokům proti sobě.“ Karel Souček (předseda oblastního sdružení ODS Brno-venkov) Podpora z Vysočiny Do zářijových krajských voleb šla koalice Spolu jen ve čtyřech krajích ze třinácti, a to ve všech velkých krajích (Středočeském, Jihomoravském i Moravskoslezském) a navrch ještě v Libereckém. Kromě jižní Moravy zůstal výsledek Spolu za očekáváním, ve všech třech případech z toho bylo třetí místo za ANO a Starosty. Ve středních Čechách 17,5 procenta hlasů, v Moravskoslezském kraji 13,7 procenta a v Libereckém kraji 8,7 procenta. I přes nevalný úspěch ale tamní lídr do krajských voleb a předseda oblastního sdružení liberecké ODS Edvard Kožušník společný postup obhajuje. „Ano, sám jsem vedl kandidátku za Spolu v krajských volbách na Liberecku.“ Edvard Kožušník (předseda oblastního sdružení ODS Liberec) Velkou podporu má Spolu i na Vysočině. Její zastánkyní je předsedkyně krajské organizace a místopředsedkyně celé ODS Eva Decroix, donedávna hejtman kraje Vítězslav Schrek by ale šel ještě dál. „Moc bych si přál, aby už konečně došlo na sjednocení těchto tří subjektů v jednu politickou sílu,“ odpověděl. Eva Decroix i ostatní oslovení vysočinští občanští demokraté kromě Spolu stojí i za Fialou. „Petr Fiala byl v tomto okamžiku jediný, kdo byl schopný provést tuto zemi a vládu tím složitým obdobím, takže to hodnotím velmi pozitivně. Jsem přesvědčená o tom, že druhý mandát by pomohl nejen koalici Spolu, ale celé zemi.“ Eva Decroix (místopředsedkyně ODS, předsedkyně regionálního sdružení ODS Vysočina)