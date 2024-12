Po těžké nemoci zemřel moderátor Zbyněk Merunka. Bylo mu 73 let

Po dlouhé nemoci v sobotu ve věku 73 let zemřel moderátor Zbyněk Merunka. Informovala o tom jeho dcera Alžběta Schmidová. Merunka zasvětil celý svůj profesní život médiím. Před revolucí víc jak 20 let působil v Československém rozhlasu, jako moderátor pracoval v televizích Nova a Prima a v posledních letech také v České televizi. Posledních 27 let žil ve Mníšku pod Brdy, kde se s ním jeho rodina taky naposledy rozloučí

Praha 22:53 14. prosince 2024