Děkanka: Filozofická fakulta uvažuje o zavedení rozhlasu v hlavní budově. Motivací je bezpečnost

Úpravami vrátnice ve své budově na náměstí Jana Palacha chce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy posílit dohled na vstup do sídla fakulty i bezpečnost vrátných. Zrekonstruovat by se měla příští rok, úpravy by měly stát asi 3,5 milionu korun.U příležitosti ročníhou výročí tragické střelby na fakultě, které připadá na 21. prosince, to řekla děkanka fakulty Eva Lehečková.

