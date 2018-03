12. 4. 2017 | ČTK |Literatura

Knížku vzpomínek Co odvál dým aneb jak jsem přežil holokaust autora Miloše Bondyho ve středu představili v Knihovně Václava Havla. Třiadevadesátiletý pamětník hrůz druhé světové války na poslední chvíli kvůli zdravotnímu stavu do Prahy nepřijel. Poslal dopis, ze kterého pozdrav přítomným přečetla režisérka Olga Sommerová, která se s Bondym léta přátelí. Miloš Bondy v Osvětimi přežil několik selekcí do plynu a zrůdné lékařské pokusy. V závěru války přežil pochod smrti a vrátil se do vlasti. Dnes žije ve Švýcarsku.