Prodávají knihy pod cenou a vydělávají na tom. Parazitní e-shopy škodí malým nakladatelstvím

Místo doporučených 469 korun pouhých 370 korun - takovou slevu nabízí některé internetové obchodu za knížku Bábovky na konci světa od populární spisovatelky Radky Třeštíkové. Kdyby ale příběh vyšel v malém nakladatelství, vydavatelé by s cenou nebyli úplně spokojení.

„Jakmile dáme knihu do široké distribuce, což je u nás několik firem, tak neovlivníme, kdo si od nich knihu vezme s jejich podmínkami, a myslím si, že by měli přeprodejce více potírat, protože tím škodí nejen sobě, ale hlavně nakladatelům,“ popisuje za asociaci malých knihkupců a nakladatelů Martin Svoboda.

Pomohlo by tak, pokud by se podařilo prosadit zavedení fixní ceny, kterou by mohli u prodejců vymáhat.

„To je ideální stav, ke kterému bychom chtěli směřovat. Pro mě by to měl být rok, někomu by stačilo půl roku a u komiksů je to taky jiné. Aby cena opravdu odpovídala nákladům, které do toho nakladatel vložil. Když do toho započítáte inflaci a skočí vám tam, tak je ta kniha ztrátová už když ji vydáte,“ dodává Martin Svoboda, který kromě toho, že je překladatelem, tak vede i komiksové nakladatelství Tristero.

Zavádět fixní cenu na knihy ale není podle spisovatele Martina Vopěnky ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů na pořadu dne.

„Já osobně si to nemyslím, ani to není stanovisko svazu, i když musím přiznat, že část členů, zejména malých knihkupců by si to přála, protože by jim to umožnilo lépe konkurovat e-shopům, které nabízejí mnohem nižší cenu. Ale celkově si myslím, že to není to, co bychom teď měli dělat, protože lidé jsou citliví na cenu. A když si někdo nemůže dovolit koupit knihu v knihkupectví, i když bych za to byl rád, tak má šanci sehnat ji levněji na e-shopu,“ vysvětluje Vopěnka.

Vzhledem k neukotvené ceně knih se e-shopy nedopouštějí ničeho vysloveně protiprávního. Podle menších nakladatelů může dojít kvůli tomu také k zániku dalších nezávislých knihkupectví, které v regionech slouží také jako komunitní nebo kulturní centra