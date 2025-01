TikTok vtahuje do králičí nory. Algoritmy prohlubují špatnou náladu, varuje v nové knize Eckertová

Lenka Eckertová je publicistka a autorka knihy Jak neblbnout s internetem, což je dvojkniha pro děti a dospělé, která přináší témata návyku na internet, na mobil, na digitální komunikaci, ale i témata závislostí a poruch duševního i fyzického zdraví. „Kniha je pro čtenářstvo od 9 let, má za cíl spojovat generace,“ upřesňuje Eckertová. Je možné se po přečtení jedné knížky nebát závislosti nebo kybernetického ohrožení? Host Lucie Výborné Praha 23:23 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vaše předchozí kniha Hustej internet byla bestselerem. Novou knihu Jak neblbnout s internetem jste popsala třemi slovy: otvírák, tmel a kotva. Co to znamená?

Nová knížka by měla otevřít debaty mezi dětmi a dospělými. Dětem bychom toho měli říkat hodně, ale ne příliš, aby se mohly doptávat a smály se spolu s námi dospělými – to je ten otvírák. Dospělým by kniha měla zjednodušit situaci, protože často nevědí, jak se potomků ptát, co se děje na internetu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Knihu jsem dávala číst dceři, protože mě zajímají názory mladých lidí mimo moji bublinu, vysvětluje autorka dvojknihy

Tmel je metafora pojiva, přediva mezi vztahy. Když se spolu budete smát a budete si ukazovat obrázky, tak vám spolu bude dobře a třeba si přestanete vyčítat, kolik času trávíte u internetu. Kotvu jsem použila proto, že kniha může být kotvou v toku informací, které se na nás valí a které s námi lomcují ze strany na stranu.

Je to kniha pro děti, či dospělé?

Kniha je pro všechny, věkovou hranici jsem nastavila na 9 let, ale kolegyně z nakladatelství mi řekly, že hranici vidí spíše na 8 let.



Vlastně si myslím, že i mladší děti mohou knihou zalistovat. Je to čtení zejména pro děti, aby si uvědomily, která všechna témata kolem internetu se jich týkají. Knihu je navíc třeba brát jako prostředek ke spojování generací.

Knihou provádí devítiletá Terezka, která má svérázné příbuzné. Máte konkrétní předobrazy, nebo je to fikce?

Popsala jsem rodinu, která nemá reálný předobraz. Díky svému povolání sleduji statistiky Linky bezpečí a trendy ve vzdělávání a v digitálních technologiích, takže si dokážu představit, co děti trápí. Takže jsem si vymyslela rodinu, kde například táta vylítne, protože podléhá dezinformacím. Mám pocit, že z názorů děláme fakta, a to jsem do knihy chtěla dát.

24:49 Rozkládají sociální sítě mozek? Je to sebeironie, říká expert. ‚Ztěžují soustředění,‘ oponuje psycholožka Číst článek

Jaká jsou data kolem toho, co děti nejvíce trápí?

Pokud mluvíme o Lince bezpečí, trendy jsou v odklonu od věcí vztahových, typu pohádal jsem se s kamarádkou nebo pohádala jsem se s chlapcem, které byly aktuální v době před deseti lety.



Teď jsou to potíže těžké, vnitřní, jako je sebepoškozování nebo tíživé myšlenky. Jedná se o obrovský trend, který klade větší nároky i na zaměstnance a zaměstnankyně linky, protože hovory jsou delší a o těžších tématech.

Má cenu dětem vymlouvat sen stát se influencerem či influencerkou?

Neříkám přímo vymlouvat, ale je určitě dobré si o tom popovídat. Děti na besedách na základních školách, které dělám, občas říkají, že chtějí být influcencerem nebo influencerkou. Já se jich ptám, co si pod tím představují a většinou odpovídají, že je to natáčení videí. Ale má to i druhou stranu mince, protože je otázkou, jaká videa točím.

„Když přijdete na sociální sítě se špatnou náladou, algoritmy vám vyhledají věci, které přispějí ke zhoršení vašeho stavu“

Veřejnost komentuje, co dělám, což nemusí být vždy pěkné a pozitivní. Pokud nebudu točit pravidelně, možná se to mým sledujícím nebude líbit a budou mi psát hanlivé komentáře. Takže ve finále mi způsob, jak se chci zviditelnit, může způsobit spoustu starostí, nikoliv kýžené velké peníze.

V knize varujete před TikTokem, proč zrovna před touhle aplikací?

TikTok je hrozně rychlý a neprůhledný, co se týče fungování, takže má negativnější aspekty než leccos jiného. Podotýkám, že jsem kouzlu TikToku nepropadla, nevyhovuje mi jeho příliš nastříhaná realita, která mi nic neříká.



Důvod, proč jsem před ním varovala, je ten, že TikTok vtahuje do králičí nory. Když vás zaujme nějaká věc, navádí vás to algoritmem dál a dál na videa, která se věnují například tancování. Existuje riziko, že u videí zůstanete hodiny.

54:10 Krátké pocity štěstí, záplava dopaminu. TikTok je postaven na způsobování závislosti, varuje psycholog Číst článek

Druhá věc se týká obecně sociálních sítí. Když vstoupíte do tohoto prostředí se špatnou náladou, algoritmy vám začnou vyhledávat věci, které přispívají ke zhoršení vašeho stavu, vtáhne vás to hlouběji do tíživosti a temna.

Zaujal mě slogan z knihy „tvou pozornost žeru“, na příkladu tety je ukázáno, že i dospělí v zákoutích internetu ztrácí spousty hodin, nepotřebují tedy vaši knihu více tyto tety, dospělí než děti?

Záleží na tom, proč na internet jdeme a co tam chceme. Ani bych nehodnotila čas, což je něco, nad čím se dospělí pozastavují. Jako třeba moje maminka, která si stěžovala, že když jede hromadnou dopravou, vidí všechny lidi skloněné k mobilům.



Já se snažím vysvětlit, že tam mám e-mail, diář, budík, je to prostě pracovní nástroj. Když k němu budeme přistupovat jako k prostředku, a ne cíli, je to lepší. Pokud si dítě vyhledává něco do školy hodinu, je to v pořádku.



Ale když si budu scrollovat tři hodiny koťátka, nic mi to nepřinese. Je potřeba mít na paměti, z jakého důvodu na internet jdu a kolik času tomu chci věnovat. Věci na internetu nejsou samoúčelné, často na nich někdo vydělává a není to uživatelstvo.

Proč jsou v knize anglicismy? A proč je termín nadané dítě elitářský? Poslechněte si celý rozhovor!