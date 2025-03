Dvojnásobná nominace pro Letnice. Ceny Magnesia Litera má šanci získat Hlaučo nebo Pitínský

Krátce po udílení Ceny literární kritiky přišla s nominacemi Magnesia Litera. V některých nominacích na prózu se shodují, nicméně se míjí s oběma vítězkami od kritiků. Zařazení nových žánrových kategorií do ceny Magnesia Litery může být problematické Praha 14:36 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Hlaučo je jedním z nominovaných na cenu Magnesia Litera za prózu Letnice | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Necelý týden po udílení Cen literární kritiky vyhlásila své nominace nejznámější tuzemská literární cena Magnesia Litera. Přestože se obě ceny snažily neocitnout v opozici a nevymezovat se vůči sobě navzájem, čtenář sledující dění se srovnání asi nevyhne.

Nominace Magnesie se s oběma vítězkami od kritiků míjí, nicméně v nominacích na prózu se některá jména opakují: Miroslav Hlaučo a Kristina Hamplová. Ty do třetice doplňují filigránské, osobitým jazykem uchopené povídky divadelního režiséra Jana Antonína Pitínského, které naopak ocenění profesionálních publicistů opominulo.

Jan Antonín Pitínský (2019) | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Nominace za poezii vyzobávají z úplně jiných vod a volí „básně o nejistých odchodech a mihotavé smrti“ ve sbírce Konkrétní poštolka Jakuba Řeháka, poetické drobnokresby vyjadřující „tresť viděné skutečnosti“ v knize Ahava Tomáš Tomáška a syrovou lyriku ve Vzteklině Apoleny Vybíralové. Trio doplňuje ještě i Lubomír Tichý s prvotinou Místní, kde se „v jemných nuancích přírodního i lidského se odehrávají básně-události nečekaného dosahu“.

Ta je nominovaná v kategorii debut roku, kde se podruhé ocitl (kromě kategorie próza) i román Letnice Miroslava Hlauča. Ten je potenciálním favoritem ceny nejen pro tento „dubl“, ale zejména proto, že jeho kniha spojuje přístupnou čtivost až únikovost s barvitým jazykem a „postmoderními i magickorealistickými přístupy“. Mezi top tři debutanty se probojoval i biotechnolog Martin Čepa se svou knihou Zvon pro starší děti o cestování v čase do roku 1945.

Nominace v kategorii publicistika kombinují čtenářsky vděčné náměty jako popularizace výzkumů českých přírodovědců Lenky Vrtiškové Nejezchlebové Zvířata v éře lidí, se společensky důležitými tématy jako přetrvávající pay gap neboli nižší platové ohodnocení a další výzvy, jimž čelí ženy na českém pracovním trhu, a důstojnost lidí s takzvaným náročným chováním, kteří za zdmi institucí, jež by o ně měly pečovat, nemají žádné zastání.

Šárka Homfray | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Žánrové ceny za detektivku, fantastiku a humoristiku si sice už od loňska vydobyly prostor v hlavním ceremoniálu, nominace přesto naznačují problematičnost výběru při kolísavé úrovni textů, které by neměly šanci získat cenu zkrátka „jako literatura“ bez ohledu na své vymezení a zařazení. A přitom by se dalo říci, že jak kniha Lover/Fighter, tak Letnice by se daly označit nálepkou fantastika (možná i humor), nicméně v nominacích jsou stále za prózu. Čím to asi bude?

Magnesia Litera 2025 – NOMINACE Luxor Litera za prózu Kristina Hamplová: Lover/Fighter (Dokořán)

Miroslav Hlaučo: Letnice (Paseka)

Jan Antonín Pitínský: Domácí potřeby (Větrné mlýny)

Litera za poezii Jakub Řehák: Konkrétní poštolka (Odeon/EMG)

Tomáš Tomášek: Ahava (Triáda)

Apolena Vybíralová: Vzteklina (Bílý Vigvam)

Litera za knihu pro děti a mládež Bára Dočkalová: Kost (Il. Zdenka Holub Převrátilová, Labyrint)

Robin Král a Andrea Tachezy: Na pouti (Meander)

Bára Purmová: Diviška a červený provázek (Il. Vendula Tomšů, Brkola)

NF IOCB Tech Litera za naučnou literaturu Alena Hadravová: Řecké mýty v literární a výtvarné tradici (Academia/ÚSD AV)

Kateřina Piorecká a kol.: Gesto a skutečnost. Umění v meziválečném Československu. 1. Obyčejný život (Academia/ÚČL AV)

Marek Špinka, Jan Havlíček, Iveta Štolhoferová, Daniel Frynta: Etologie. Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů (Academia)

ČRo Plus Litera za publicistiku Šárka Homfray, Lucie Václavková: Pay Gap: Kratší konec provazu (Nakladatelství Alarm)

Petr Třešňák: Důstojnost (Druhé město)

Lenka Vrtišková Nejezchlebová: Zvířata v éře lidí (N media)

Litera za nakladatelský čin Miroslav Huptych: Zvyky, obřady a slavnosti u různých národů světa (Práh)

Zuzana Meisnerová Wismer, Lukáš Bártl, Robert Krumphanzl a kol.: System Langhans I. a II. (Spolek PRO Langhans)

Karolína Vránková (ed.): Malešická kronika. Z pole do metropole (ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“)

Litera za překladovou knihu Fatma Aydemirová: Džinové (z němčiny přeložila Viktorie Hanišová, Host)

Pirkko Saisio: Trýzeň (z finštiny přeložil Michal Švec, Host)

Maria Turtschaninoff: Usedlost (ze švédštiny přeložila Marie Voslářová, Argo)

DILIA Litera za debut roku Martin Čepa: Zvon (Argo)

Miroslav Hlaučo: Letnice (Paseka)

Lubomír Tichý: Místní (fra)

Litera za detektivku Tereza Bartošová: Dceřina kletba (Motto/Albatros Media)

Ilona Dobrovolná: Panoptikum pana Perkinse (MOBA)

Jana Jašová: Dravé zvěři napospas (Motto/Albatros Media)

Litera za fantastiku Jakub Hussar: X-Tal (Argo)

Petra Klabouchová: Ignis fatuus (Host)

Lukáš Vavrečka: Meziměsta (Prostor)

Litera za humoristickou knihu Lucie Macháčková: Historky z Tinderu 2 (Ikar/EMG)

Albrecht Smuten: Kapitán Chemo (Epocha)

Marek Toman: České sklo (Akropolis)