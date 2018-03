18. 7. 2016 |Markéta Chaloupská |Zprávy z domova

Je to rok, co v Libanonu zmizela pětice Čechů. V zajetí muži strávili 200 dní. Kdo je unesl, není zatím jasné. Několikrát je vyslýchala policie, zatím jim ale neukázala žádnou fotku, která by jim připomínala únosce. Stejně tak zůstávají otazníky nad tím, proč pětice do Libanonu vůbec jela.