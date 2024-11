Lidé slaví konec války. Ale příměří mezi Izraelem a Libanonem trvalé nebude, obává se analytik Kraus

Jen pár hodin poté, co v Libanonu vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh, dostává klid zbraní drobné trhliny. Izraelská armáda střelbou zaháněla auta, která se blížila k jejím pozicím. Zřejmě šlo o vesničany, kteří se snažili dostat do svých domovů. „Spousta lidí už od středy slavila příměří, které považuje za konec války,“ potvrzuje pro Český rozhlas Plus Josef Kraus, analytik z Masarykovy univerzity. Praha 17:21 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libanonci se snaží vrátit do svých domovů | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Jednotlivé drobné incidenty asi nejsou považovány za porušení příměří. Myslíte si, že se s takovými trhlinami počítá?

Určitě ano. Stahovat ozbrojené síly z kontrolovaného území potrvá minimálně několik dní. Čistě logisticky je to jasné. Spousta lidí už od včerejška (od středy, pozn. red.) v Bejrútu i v jiných částech Libanonu slavila příměří, které považuje za konec války.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Josefem Krausem

Je jasné, že z hlediska nadšení prostého obyvatelstva dochází k percepci, že už je konec a mohou se vrátit do svých domovů bez okupační armády. Ale násilí tam zatím žádné není.

Nelze to považovat za významné roztržky, které by vedly k ukončení smluvních podmínek příměří. V následujících několika dnech bude s takovými incidenty počítat jedna i druhá strana.

Může být příměří trvalé?

V tomto jsem skeptický. Obávám se, že pokud vydrží slibovaných 60 dní, tak to bude velký úspěch.

V tuto chvíli je jasné, že oba aktéři, Hizballáh i Izrael, potřebují čas na oddych. Potřebují stabilizovat situaci a zabránit další eskalaci, protože uplynulých několik měsíců bylo extrémních.

Dovedu si představit, že následujících několik týdnů může tento formát fungovat. Ale není to řešení, které by bylo trvalé pro všechny zúčastněné. Jedna nebo i druhá strana může po několika týdnech cítit snahu o revizi stávajícího stavu a dojde k porušování dohody.

Pravidla hry budou obměněna

Hizballáh ještě večer uvedl, že bude pokračovat v odboji proti Izraeli a bude nadále podporovat Palestince. V jeho prohlášení, které bylo první po startu příměří, nebyla o klidu zbraní mezi Izraelem a Hizballáhem ani jedna zmínka. Jak to číst? Naznačuje to něco?

Naznačuje to, že pro Hizballáh je stále velice důležitá válka v pásmu Gazy. Ostatně to je důvod, proč se Hizballáh do střetu s Izraelem dostal. Nebylo to z vlastního rozmyslu a načasování, bylo to v rámci reakce na izraelskou vojenskou akci v pásmu Gazy.

6:01 Stažení Izraele a Hizballáhu pod dohledem USA? ‚Nikdo neví, jak dlouho příměří vydrží,‘ varuje expert Číst článek

Tento konflikt bude určovat i to, jakým způsobem se Hizballáh postaví k dalšímu vývoji situace. Pokud budou příměří a smluvní podmínky funkční, dovedu si představit, že jedna i druhá strana to budou následujících několik týdnů respektovat. Ale v momentě, kdy dojde na eskalaci v pásmu Gazy, tak Hizballáh bude opět reagovat.

Zvyšuje dohoda tlak na Izrael i Hamás v jednání o příměří v Gaze a propuštění rukojmích?

Bezesporu je to pozitivní signál. Pokud jsou Izraelci schopní domluvit se s Hizballáhem takto nepřímo přes amerického prostředníka, tak to slibuje, že jsou schopni se domluvit i s Hamásem – opět přes prostředníka. Může to být Egypt, Katar nebo kdokoliv další.

Na druhou stranu všechny zúčastněné strany příměří vnímají jenom jako dočasné a všichni budou čekat na to, co se stane po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu. To bude element, který trošku změní situaci. Nikdo v tuto chvíli neví jak, ale pravidla hry budou obměněna jak pro Izraelce, tak pro palestinskou nebo libanonskou stranu.