Bejrút je brána do světa haute couture. Ve stínu války tu vyrůstají nová velká jména světové módy

„Pracuju jako šič už dlouho, skoro čtvrt století. Ale dřív jsem šil pánské bundy, ne svatební šaty,“ představuje se Ahmad Qásim. Je původem z Damašku v Sýrii, už deset let ale žije a šije v Bejrútu.

„Naučil jsem se to od mistra, ne ve škole. Mám tuhle práci rád, je to prima. Během války v Sýrii jsem tam o práci přišel, a tak jsem přijel do Libanonu a od té doby jsem tu. Dá se tu žít.“

S Ahmadem ve svatebním salónu Egal šije i Mustafa. Ten zase pochází ze syrského Aleppa. Říká mi, že na některých šatech pracují i měsíc.

Válečné intermezzo

„U všech libanonských návrhářů tvoří 80 až 90 procent šičů Syřané. Já mám dva syrské šiče, ale vyšívané látky s třpytkami a vzorky mi připravují Libanonky. Vyrábějí je doma a mají tak práci,“ říká návrhářka Usmat Faúrová, šíitská Libanonka původem z jihu země. Už od studií je ale prý spíš Bejrúťanka a to je rozdíl – hlavně v životním stylu.

Má své úspěšné studio v lepší bejrútské čtvrti Ašrafíji, v horním patře činžovního domu s obrovským balkonem a výhledem na půlku města.

„Pracujeme sezonně. Loňská sezona skončila před začátkem války. Ta mi samozřejmě přinesla ztráty, ale zatím to zvládám. Přes zimu tak jako tak připravuju novou kolekci, ať je válka, nebo ne. Pak ale přichází období, kdy musím prodávat. Tak snad nezkrachuju,“ dívá se s nadějí do blízké budoucnosti.

Bejrút je brána do světa módy

Usmat teď se svými šiči debatuje nad dokončovaným modelem svatebních šatů. Jsou opravdu krásné, asi i luxusní, každopádně je na nich spousta poctivé ruční práce.

„Tohle není komerční výrobek, v Libanonu je tradice nechat si ušít šaty na míru. Zákaznice si tedy vybere střih a model, ale stejně jí pak vezmu míry a ušiju šaty přesně na ni. Všechny látky a výšivky jsou tu ručně dělané,“ popisuje designérka.

Původně studovala kvantovou fyziku, brigáda během studií ji ale zavála do světa módy a ten už ji nepustil.

„Libanonci mají vytříbený vkus. Obecně vkus je tu na vysoké úrovni, takže když je člověk kreativní a šikovný, určitě tu najde místo na trhu. A jakmile uspějete v Bejrútu, máte zaručený úspěch i v zahraničí. Protože tady v Bejrútu je silná konkurence a musíte se probít,“ vysvětluje Usmat, která chce taky expandovat do zahraničí, stejně jako dříve prorazila dnes zvučná bejrútská jména.

Léto radosti a svateb

Libanonci mají podle ní módu zakódovanou v DNA. Teď, když už se skoro neválčí a na Bejrút nepadají bomby, se Usmat začíná těšit na nový rozkvět svého byznysu.

„Lidé si začali plánovat svatby. Ne všichni jsou sice už v takovém rozpoložení, šíité z jihu Libanonu tento optimismus zatím nesdílejí, ale zbytek Libanonu už začíná žít,“ všímá si návrhářka. „A také se těším, že se začnou vracet lidé ze zálivových zemí a nakupovat jako dřív. Doufám, že tohle léto bude léto radosti a oslav.“

A také svateb – ty jsou totiž pro Usmatino podnikání nejdůležitější.