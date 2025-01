Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení lhůty pro stažení vojáků. Původně měla vypršet příští neděli

Izrael a Libanon se dohodly, že lhůta, do kdy se mají izraelští vojáci stáhnout z jižního Libanonu, bude prodloužena až do 18. února. Podle agentury AP to oznámil Bílý dům. Původně mělo stahování skončit v neděli.

