‚Co platí pro Metulu, to platí pro Bejrút.‘ Izrael čelil přeshraničnímu útoku z Libanonu, reagoval údery

Izraelská protivzdušná obrana v sobotu ráno sestřelila na severu země tři rakety odpálené z území Libanonu, armáda krátce nato odpověděla dělostřeleckou palbou a leteckými údery v jižním Libanonu. Podle izraelských médií jde o první takový přeshraniční útok od vyhlášení příměří mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh na konci loňského listopadu. Tel Aviv 11:08 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na hřbitov ve vesnici Khiam, který byl zničen během předchozích bojů mezi Hizballáhem a Izraelem | Zdroj: Reuters

K útoku se dosud nikdo nepřihlásil, oběti nejsou hlášeny. Informují o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na vyjádření armády a libanonská státní média.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil armádě, aby odpovídajícím způsobem reagovala, a prohlásil, že za útok, které mířil na příhraniční izraelskou obec Metula, nese plnou odpovědnost libanonská vláda. Izraelská armáda slíbila, že na ranní útok „tvrdě odpoví“.

25:55 Netanjahu nechce konec války, ale odchod Palestinců z Gazy za každou cenu, říká Tureček Číst článek

„Nedovolíme, aby na galilejské obce dopadaly rakety z Libanonu. Galilejským obcím jsme slíbili bezpečí - a přesně tak to bude. Co platí pro Metulu, to platí pro Bejrút,“ uvedl Kac ve zjevné narážce na možnost úderu na útočiště Hizballáhu v libanonské metropoli.

Izraelská armáda ráno oznámila, že protivzdušná obrana zachytila tři z nejméně pěti raket odpálených z Libanonu zhruba šest kilometrů severně od hranic s Izraelem. Dvě tak zřejmě dopadly ještě na území Libanonu. Podle Reuters jde o druhý přeshraniční útok od uzavření příměří.

Izraelský armádní rozhlas poté uvedl, že armáda odpověděla dělostřeleckou palbou. Ta podle libanonské státní tiskové agentury NNA zasáhla dvě obce na jihu Libanonu, další tři vesnice se pak staly terčem vzdušných úderů izraelského letectva.

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v severní Gaze. Cílem je vytvořit nárazníkovou zónu Číst článek

Podle dohody o příměří, kterou na konci loňského listopadu zprostředkovaly Spojené státy a Francie mezi Izraelem a libanonskou vládou, nemá mít Hizballáh v jižním Libanonu žádné zbraně, izraelské síly i ozbrojenci Hizballáhu se měly z oblasti postupně stáhnout a nahradit je měla libanonská armáda a jednotky OSN. Dohoda také stanoví, že libanonská vláda odpovídá za likvidaci veškeré vojenské infrastruktury v jižním Libanonu a za zabavení všech nepovolených zbraní.

Příměří ukončilo dva měsíce intenzivního izraelského bombardování pozic Hizballáhu v celém Libanonu a ve stanovené lhůtě také pozemní operaci izraelské armády na jihu země. Ustalo také předchozí téměř dennodenní ostřelování severu Izraele ze strany Hizballáhu. Obě strany se však vzájemně obviňují, že dohodu neplní v plném rozsahu.

Izrael tvrdí, že Hizballáh na jihu stále udržuje vojenskou infrastrukturu, zatímco Libanon a Hizballáh viní Izrael z okupace libanonské půdy, když pokračuje v dílčích leteckých úderech a ponechal vojáky na pěti strategických stanovištích poblíž hranic.