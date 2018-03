19. 5. 2013 |Petr Kološ, Tomáš S. Šťástka |Ostatní sporty

Spekulovalo se o tom několik let a teď to přichází jako oficiální zpráva. Honda se vrací do Formule 1. Bude dodávat motory stáji, se kterou v osmdesátých letech zažila svou nejslavnější éru, McLarenu. Dalším odběratelem motorů by podle spekulací mohl být Lotus nebo Sauber.