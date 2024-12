Co utkví dětskému oku? Vědci zkoumají lákavost potravin, ze zdravého životního stylu udělají hru

„Teď se prosím vás pohodlně posaďte,“ usazuje mě v eye-trackingové laboratoři Mendelovy univerzity Jiří Čeněk před monitor.

Před sebou vidím malý objektiv a jakýsi černý obdélník s červenými tečkami. „Ten obdélníček s červenými tečkami je vysílač infračerveného záření a ten objektiv je vysokorychlostní kamera,“ vysvětluje Čeněk. Kamera snímá odrazy očí, z čehož výzkumníci zjistí, kam se dívám.

„Teď si projdete tím samým testem, kterým si prošlo zhruba sto dětí. My vám na monitoru budeme promítat páry obrázků,“ nastiňuje pokus, při němž se na monitoru zjevují dvojice obrázků jídla, nejprve bageta s hot dogem. Dvojičky se obměňují po čtyřech vteřinách.

Jídlo je o emocích

Vědci tímto způsobem zaznamenávali, na co a jak dlouho se děti dívaly. Podle Dany Hübelové z Mendelovy univerzity tak zjistí, co děti na jídlech láká.

„Na základě těchto výsledků bychom chtěli připravit návod, jak co nejlépe vizuálně připravit zdraví prospěšné jídlo, aby bylo pro děti atraktivní a měly na něj chuť,“ vysvětluje vědkyně.

Experti mají za úkol vytvořit také webovou stránku. Právě tam najdeme nejen návody na přípravu jídla, ale i rady, jak děti vést ke zdravému jídlu a životnímu stylu vůbec, či ke správnému řešení nepříjemných emocí. „Děti obézní a s nadváhou jí, pokud mají strach, cítí se sami, jsou smutní nebo se nudí,“ poukazuje Hübelová.

Vědci navíc přímo pro děti vyvinou i mobilní aplikaci. „Budou si volit výzvu, například denně zkonzumovat pět porcí ovoce či zeleniny velikosti vlastní pěsti, a pokud se jim to bude dařit na vynikající úrovni, dostanou nějakou odměnu. Pokud na nižší úrovni, dostanou třeba poloviční odměnu. Pořád by to ale mělo motivovat ke zdravému životnímu stylu,“ věří Leona Mužíková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Webové stránky experti spustí na jaře 2025 a mobilní aplikaci přibližně za rok.