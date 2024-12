Finále StarDance sledovalo 1,88 milionu diváků. Je populární mezi všemi generacemi, míní Rožánek

Finálový večer třinácté řady StarDance sledovalo v sobotu v televizi 1,876 milionu diváků. Díval se tedy skoro každý druhý u obrazovek. Rozhodnutí o vítězi viděl 1,917 milionu lidí. Informovala o tom mluvčí České televize Vendula Krejčová. „Je to dané šťastnou skladbou soutěžících, protože každá věková skupina diváků si mezi soutěžícími najde svého oblíbence,“ říká pro Radiožurnál mediálním analytik a redaktor serveru Lupa.cz Filip Rožánek. Praha 14:16 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězný pár StarDance Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: Profimedia

Finále StarDance bylo sobotua jednoznačně nejsledovanějším televizním pořadem ze všech televizních stanic v Česku. Úspěšné byly i předešlé díly. O jednotlivých tanečních výkonech se baví lidé všech generací, nejrůznějších povolání, nejrůznějšího vzdělání. Čím to je, že právě tento pořad, že právě tato soutěž takhle funguje?

Je to dané šťastnou skladbou soutěžících, protože každá věková skupina diváků si mezi soutěžícími najde svého oblíbence.

Zatímco pro mladé tam jsou různí influenceři, youtubeři obvykle v jednotlivých řadách, tak pro starší diváctvo, tam jsou zase herci starší generace, nebo někdo, kdo má plnit úlohu takového zábavného nešiky, který se učí teprve vůbec základy tance a diváci se s ním mohou identifikovat, pokud třeba sami nikdy nechodili do tanečních.

Tohle byla už třináctá řada české verze. Česká televize poprvé vysílala StarDance už v roce 2006. Změnila se popularita během té doby a změnila se třeba cílová skupina StarDance?

StarDance je unikátní v tom, že v průběhu let její popularita neklesá tak jako u jiných reality show.

Jestliže na první ročník v roce 2006 se dívalo i více než dva miliony lidí, tak pokud se na ten stávající ročník díval milion a tři čtvrtě, tak to není tak výrazný pokles oproti reality show typu Superstar nebo jiných podobných programů, které diváky ztrácely podstatně víc a už mají podstatně menší odezvu ve společnosti.

Zajímavé také je, že některé z aktuálních dílů byly nejsledovanější za posledních několik let. Je vidět, že skladba diváků se jednak drží a jednak k tomu pořadu usedají celé rodiny. On má velký zásah dokonce i u mladé generace.

Třináctá řada StarDance zná své vítěze. Králem a královnou tanečního parketu jsou Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková. Druhou příčku obsadil pár Marta Dancingerová a Martin Prágr, na třetím místě skončila Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk.



Originál tohoto pořadu pochází z Velké Británie, je to projekt tamní veřejnoprávní televize BBC, vysílá se pod názvem „Strictly come dancing“. Aktuálně vrcholí 22. řada této soutěže. Na základě licence se obdoba této soutěže vysílá také v dalších zemích. Funguje všude takhle dobře?

Funguje tak dobře, že dokonce před několika lety byl tento formát zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější reality formát na celém světě.

Ony ho nakoupily televize ve více než šesti desítkách zemí po celém světě a v mnoha těch zemích už má za sebou tolik řad, že ten český počet třinácti řad je vlastně v tuto chvíli jen takový drobný počet ve srovnání s tím, kolik řad už viděli diváci v jiných zemích.

Je to velký fenomén třeba ve Spojených státech, je to velký fenomén také i v našich okolních zemích a koneckonců liší se často i pojetí jednotlivých národních verzí podle toho, jestli je vysílá veřejnoprávní televize na daném trhu nebo třeba komerční televize. Komerční televize to vysílají třeba v Německu, na Slovensku, naopak, jak už zaznělo, tak původní formát britský je od veřejnoprávní stanice BBC.

Projekt StarDance u nás má i své kritiky. Ti třeba upozorňují na to, že britská verze je v některých směrech odvážnější. Je to tak a pokud ano, v čem je odvážnější?

Ono se často mluví o skladbě soutěžících, například v britské verzi už byly i stejnopohlavní taneční páry. K tomu jsme zatím nedospěli. Zároveň také je vidět při pohledu na britskou verzi, že ona více sází na muzikálovou tradici, na jevištní umění, pohybové umění, které je pro britský zábavní průmysl typické.

Když se podíváme naopak na tu českou verzi, tak pořád se díváme spíše na takový maturitní ples nebo taneční. Má to takovou konzervativnější podobu ve srovnání s tím, kolik peněz a efektů investují západní televize do celé produkce večera.

Jenom třeba ve Velké Británii se odhaduje, že každý díl vyjde na více než milion liber. Takže v letošním ročníku tam třeba vystupovali Pet Shop Boys a podobně. Je vidět i na celkové produkci, kolik peněz do toho investují.

Pro srovnání jenom stručně ví se, kolik stojí jeden díl v Česku?

To nevíme, ale z dřívějších vyjádření manažerů České televize, víme, že jde o desítky milionů korun na celou řadu.