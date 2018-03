22. 9. 2016 |Ondřej Himmer, dab |Zprávy ze světa

Syrské Aleppo v noci na dnešek zažilo nejhorší bombardování za poslední měsíce, při kterém zemřelo nejméně 45 lidí. Podle agentury Reuters za útoky stojí syrská nebo ruská armáda. Do města se tak nemůže dostat konvoj Organizace spojených národů (OSN), která po dvou dnech obnovila dodávky humanitární pomoci pro válkou ničenou Sýrii. Kvůli bezpečnosti proto léky a zdravotní potřeby nezamířily do Aleppa, ale do Damašku.