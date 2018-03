ozbrojený konflikt

19. 8. 2013 |Petr Medek, Nikola Bojčev, kko |Zprávy ze světa

Egyptem nekontrolovaně zmítá násilí, ale přesto se najdou lidé, kteří by na takovém místě trávili dovolenou. A to navzdory zprávám z ministerstva zahraničí, aby lidé do této země nejezdili. Tři tisíce českých turistů se stále sluní na egyptských plážích. Přitom jen pár desítek kilometrů od nich umírají lidé při střetech islamistů s policií. Turisté však žádné nebezpečí nepociťují.