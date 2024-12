Politolog Čejka: Euforie syrských uprchlíků je pochopitelná. Budoucnost nové Sýrie je ale nejasná

Režim diktátora Bašára Asada v Sýrii se po dvaceti letech zhroutil. Co se v této zemi děje teď? Skončí občanská válka, nebo hrozí její pokračování? A povede nestabilní situace k další vlně migrace do Evropy? Politolog Marek Čejka ještě vysvětlí, jaké zájmy má v regionu Turecko, i to, co dění v Sýrii může znamenat pro Ruskou federaci.

Jak to vidí... 21:39 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít