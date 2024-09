Stíhaček F-16 není dost, aby změnily průběh války. Ukrajina jich má šest až deset, říká analytik

První dodávka zbraní F-16 dorazila na Ukrajinu před několika týdny, ukrajinská strana už mezitím potvrdila ztrátu první ze stíhaček. „Představy, že F-16 dorazí na Ukrajinu a najednou bude válka rozhodnuta, jsou zcela mylné. Musí nastat kumulace podstatně více faktorů tak, aby stíhačky mohly válku nějak zásadně ovlivnit,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Rozhovor Praha 5:00 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina o F-16 žádala jako o pomyslný vrchol zbraňových systémů, které může dostat, říká bezpečnostní analytik | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Dá se už nyní říct, jestli použití stíhaček F-16 na Ukrajině přináší nějaký pokrok, nebo je na takové odhady ještě brzy?

Určitý efekt tam je, ale je potřeba si uvědomit, že minimálně v počtu, ve kterém byly dosud dodané, to znamená šest až deset kusů, nevíme přesně, to rozhodně nebude znamenat zlom ve válce.

Je potřeba podtrhnout, že představy, že F-16 dorazí na Ukrajinu a najednou bude válka rozhodnuta, jsou zcela mylné. Musí nastat kumulace podstatně více faktorů tak, aby mohly válku nějak zásadně ovlivnit.

Přínos je ve dvou rovinách, symbolický i faktický. Symbolický – tím bych navázal i na kurskou operaci – se týká i morálky Ukrajinců a Západu, protože víme dobře, že Ukrajina nebo prezident Zelenskyj o F-16 žádal jako o pomyslný vrchol zbraňových systémů, které by kdy mohl dostat.

Jsou tomu už dva roky, rok od té doby, kdy to slíbil prezident Biden. Vidíme, že až po dvou letech od žádosti, ale přesto se stíhačky dostávají na Ukrajinu. To je symbolická rovina.

A jaká je faktická rovina přínosu stíhaček?

Tu už pomalu také začínáme vidět. Problém je, že v tak malém počtu, v jakém Ukrajina stíhačky dostala, čelí dilematu, jestli je má používat na ochranu měst před útoky raket a dronů Ruské federace, anebo jestli je má používat na podporu jednotek na frontě.

To je dilema, které se s takto malým počtem, dokud nedorazí další, těžko rozsekne. Už teď po prvních týdnech používání je vidět, že se Ukrajina spíš kloní k první variantě a používá je na ochranu měst proti ruským raketám, ruským strategickým bombardérům.

Nebylo by v tom případě pro Ukrajinu výhodnější, kdyby stíhaček dostala více až později, ale hromadně, oproti tomu, když je dostává takto postupně?

Kdyby je dostala najednou, mělo by to své výhody, použití by mohlo být širší. Na druhou stranu to má i nevýhody: koordinace, musíte připravit infrastrukturu, musíte připravit mechaniky, piloty.

Není to úplně jednoduché, má to svá pro i proti, ale asi je naivní si myslet, že všech těch 80 kusů dostane hned.

Ale co jsem slyšel, že se vůbec nezmiňuje, je, že (francouzský) prezident (Emmanuel) Macron slíbil, že ještě během letošního roku dodá Ukrajině jednu letku, což zřejmě bude dvanáct stíhacích letounů francouzské provenience Mirage 2000. Tyto stíhačky by taky mohly na Ukrajinu přibýt.

Je pravdou, že až na Ukrajině bude kolem 40 nebo 50 kusů, bude to značná podpora vojenskému snažení Ukrajiny. Rozdíl mezi šesti a padesáti je opravdu velký.

Dorovnání náskoku

Co pro Ukrajinu znamená ztráta první stíhačky?

Nic zásadního v tom smyslu, že stíhaček opravdu nebylo tolik, aby byly game changerem (změnily průběh války – pozn. red.).

Je potřeba uvést fakta: Ukrajina v tuto chvíli má šest až deset kusů, měla by jich mít maximálně 80. Myslím, že je přislíbeno přesně 79. Když máte nějaký počet stíhaček, tak zhruba, v mírové konfiguraci, jsou dvě třetiny provozovány a třetina prochází údržbou či opravami.

Na jednu stíhačku, na jednoho pilota potřebujete deset mechaniků, takže si můžete vynásobit, kolik Ukrajina bude potřebovat pilotů a kolik bude potřebovat mechaniků. To znamená, pakliže bude mít 80 kusů, tak stejně, když ne třetina, tak v té válečné konfiguraci, řekněme, čtvrtina letounů bude na zemi.

Nelze počítat s tím, že by všechny stíhačky byly připraveny bojovat nebo byly ve vzduchu. I tento faktor se do situace propíše.

Jaký typ techniky mohou proti stíhačkám F-16 nasadit Rusové?

Rusové mají celou škálu techniky, kterou mohou proti F-16 nasadit.

Největší přínos F-16 z hlediska vzdušných soubojů spočívá v tom, že F-16 dorovnávají náskok Ruské federace. A dokonce z větší části, byť to jsou stíhačky vyrobené v osmdesátých letech, které byly následně modernizovány, tak se vyrovnají i modernějším ruským stíhačkám. Samozřejmě s výjimkami typu SU-35S nebo SU-57.

Co se týče zbraňových systémů, v tuto chvíli je nemyslitelné, a Ukrajina s tím ani nepočítá, že by stíhačky F-16 posílala nad ruské území, nebo i přímo nad frontovou linii.

Prvky protivzdušné obrany Ruské federace jsou účinné, především z pozemních odpalovacích stanovišť protivzdušná obrana Ruské federace vůbec není špatná. V případě, že by stíhačky pronikly takto blízko, byly by opravdu zranitelné.

Proto Ukrajina počítá s tím, že je bude provozovat především na svém území a proto mimochodem žádá a chce je osadit i raketami delšího dosahu tak, aby rakety mohly být z relativně bezpečné vzdálenosti odpalovány na ruské cíle.