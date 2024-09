Záměrem Ukrajiny bylo odlákat Rusy od Pokrovsku. Ti jim tohle vítězství nedopřáli, popisuje analytik Dyčka

Ukrajina potvrdila ztrátu první stíhačky F-16. Pilot, který ji řídil, zemřel. První várka amerických strojů dorazila na Ukrajinu teprve před pár týdny, další by měly následovat, aby posílily ukrajinskou frontu. „V médiích se to objevuje více, než by si taková ztráta zasloužila. Nechtěl bych to přeceňovat,“ říká pro Český rozhlas Plus Lukáš Dyčka, vojenský analytik z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany. Rozhovor Praha 12:49 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci se shromažďují kolem pickupu v Pokrovsku | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Co znamená pro Ukrajinu ztráta stíhačky F-16?

Víceméně neznamená nic zásadního. Je to normální proces, který se ve válce stává. Vždycky, když Ukrajina ztratí poprvé nějaký typ západní techniky, tak se to objeví v médiích. Ale objevuje se to více, než by si taková ztráta zasloužila. Takových zpráv přijde ještě více. Nechtěl bych to přeceňovat.

Takže to nemůže ovlivnit další dodávky od Američanů?

Na strategické úrovni určitě ne. Možná na úrovni zlepšení výcviku pilotů, protože ta ztráta se stala chybou pilota. Ale žádný jiný význam to mít nebude.

Ukrajinci si sami ve velkém vyrábějí jednosměrné útočné drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už také potvrdil test první balistické střely vyrobené na Ukrajině. Jak výrazné posílení to na frontě může do budoucna znamenat?

Znamená to posílení v jedné důležité oblasti – zbraně, které si Ukrajinci vyrobí sami, už nejsou zatíženy tím, čím některé západní zbraně. To znamená, že nemají omezení, na jaké cíle mohou útočit, případně jak daleko do Ruska mohou střílet. To je pro Ukrajince velká výhoda.

Na druhou stranu ukrajinský zbrojní průmysl trpí obecně velkým nedostatkem finančních prostředků. Jeho kapacita je teoreticky větší, než kolik Ukrajinci zvládají finančně zaplatit, a to podle mě výrazně podvazuje jeho produkci.

Vy myslíte, že omezení kladená ze Západu na dodané zbraně se časem neodstraní?

Máte pravdu. Myslím, že vývoj pokračuje tímto směrem a je to logický způsob eskalace. Ještě před třeba rokem a půl bylo nemyslitelné, aby Ukrajina vůbec do Ruska vpadla a ruské území bsadila.

Vidíme, že teď s tím Západ nemá žádný výraznější problém. To stejné se dá vztáhnout i na zbraňové systémy. Vidíme, že červené čáry postupně padají, aniž by se něco zásadního stalo.

Rusové u Pokrovsku

Ruské jednotky na východě v Doněcké oblasti dál postupují a každým dnem jsou blíž k Pokrovsku. Odpor ukrajinských jednotek je zatím nedostačující. Byl z to z dnešního pohledu ukrajinský vpád do Kurské oblasti strategicky dobře vymyšlený vzhledem k tomu, jak se Rusové stále více přibližují k Pokrovsku?

Myslím, že je možná brzo to posoudit. Nějaký dopad to do budoucna mít bude. Otázka je, jak veliký. Myslím si, že jedním z krátkodobých záměrů Ukrajiny bylo právě odlákat ruské jednotky ze směru na Pokrovsk.

Zdá se, že Rusové tento záměr pochopili a Ukrajincům „nedopřáli“ vítězství tohoto druhu. Rusové dobré jednotky nestáhli a v Kurské oblasti nasazují všechno, co po Rusku i všude jinde najdou.

Co bude pro Ukrajince znamenat, když Pokrovsk ztratí?

Opět bych to nechtěl přecenit, ale v tomto případě by to bylo velké ruské vítězství. Pokrovsk má jednak logistický význam, je to v podstatě komunikační uzel. A jednak ukáže, že tlak na Kurskou oblast z ukrajinské strany nemá všechny zamýšlené důsledky, které si od toho Ukrajinci slibovali.

Svým způsobem to bude nepříjemné. Ale stejně jako ztráta Bachmutu to nebude nic, co by znamenalo zhroucení ukrajinské fronty. To v žádném případě nepřijde.

Zmiňoval jste, že v Kurské oblasti zatím ukrajinské jednotky nenarážejí na odpor. Ovšem Kreml tvrdí, že do října oblast od ukrajinských jednotek vyčistí. Na co potřebuje ruská armáda dva měsíce? Jak rozumíte tomu časovém horizontu?

Rozhodně si nemyslím, že by tam Ukrajinci nenaráželi na odpor. Oni na něj narážejí, jinak by byl průnik rychlejší a možná pokračoval dále. Nicméně odpor není natolik koordinovaný.

A na co potřebují Rusové dva měsíce? Souvisí to s tím, jaké jednotky Rusové do oblasti přisouvají. Jsou to jednotky posbírané „z celého Ruska“ nebo stažené ze zahraničí.

Nejsou mezi sebou sladěné a v podstatě dosud nezvládly operovat společně, protože to nikdy nedělaly. Nastavit správně velitelskou strukturu a poskládat z toho organický prvek, to trvá. I tak si ale nemyslím, pokud se Ukrajinci nebudou vyloženě chtít stáhnout, že za dva měsíce jsou Rusové schopni je z oblasti vytlačit.

Rusko hrozilo za Kursk odvetou. Je to podle vás to, co jsme viděli poslední dny, tedy masivní dronové útoky na Ukrajinu?

Může to být, byť Rusové samozřejmě říkají jiné věci pro mezinárodní publikum a jiné věci říkají domácímu publiku. Je možné, že tato zpráva směřovala domácímu publiku a tomu také ruská propaganda tyto nové útoky prodala jako tu správnou odvetu. Každopádně to jsou občas slova, která nemusí mít žádné reálné opodstatnění.

Celý rozhovor s Lukášem Dyčkou, vojenským analytikem z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany, si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.