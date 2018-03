parlamentní volby

11. 2. 2017 |Kristýna Novotná |Zprávy z domova

Starostové a nezávislí (STAN) začali jednat s vládními lidovci o vytvoření dvojkoalice pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Jasno ohledně podmínek spolupráce by mělo být podle lídra hnutí Petra Gazdíka do konce února. Je to risk, míní někteří politologové. Vytvoření přímé koalice totiž znamená zisk alespoň 10 procent, což podle dosavadních průzkumů není jisté. Stejně jako lidovcům, ani STAN ale sebevědomí nechybí. Přední členové hnutí, které oslovil Zpravodajský web Českého rozhlasu, si na pokoření klíčové desetiprocentní hranice věří.