Osobně jsem viděla násilí u voleb v Gruzii. Lidé dávali do urny více hlasů jedné straně, popisuje Gregorová

Gruzínské parlamentní volby vyhrála vládní strana Gruzínský sen. Podle volební komise získala více než 54 procent hlasů. Výsledek hlasování odmítá opozice. Koalice volebních pozorovatelů s názvem Náš hlas informovala, že volby na některých místech provázelo i násilí. Na volby v Gruzii dohlíželi i mezinárodní pozorovatelé, mezi nimi také europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Viděla jsem u voleb potyčky," popsala pro Radiožurnál. Tbilisi 16:46 27. října 2024

Zaznamenala jste ve volebních místnostech nějaké nesrovnalosti?

Ano, zaznamenala. Měli jsme tiskovou konferenci jak naší europarlamentní delegace, tak ale z Rady Evropy a OSCE a ODIHR a shodli jsme se, že všechny delegace viděly problémy.

Mezi ně patřil tzv. ballot stuffing - snaha dát do hlasovacích zařízení více papírů s jednou stranou. Nevíme s jakou, z pozorování se ale dá odtušit, že mohlo jít o Gruzínský sen. Osobně jsem viděla i pokusy volit opakovaně, ale také násilné potyčky, především v diasporách na hranicích z Ázerbájdžánem.

Kde jste přesně byla?

Jeli jsme z Tbilisi, kde jsme také pozorovali začátek a konec voleb, směrem na východ především Lagodechi, Telavi a Kabali. Právě v Kabali došlo k nekalým praktikám.

Důvěryhodnost voleb

Dají se výsledky voleb podle vás považovat za legitimní, nebo ne?

To je velmi citlivá otázka, protože jakmile řeknete, že ne, tak to má dalekosáhlé důsledky. Já si myslím, že z hlediska férovosti a důvěry ve výsledky jsou volby velmi problematické, protože ačkoli nemáme přesné údaje, tak ať už bylo ovlivněno těmito praktikami půl procenta hlasů nebo 15 procent, je to velmi závažná skvrna na důvěryhodnosti voleb.

Myslím si, že by všechny členské státy i instituce EU měly usilovat o to, ať jsou volby znovu zkontrolovány a všechny formuláře a delegace jsou probrány velmi důkladně. Podle toho se rozhodne, zda budeme Gruzii dál považovat za demokratickou zemi.

Toto je mé video. Lokální pozorovatel žádal, aby před ním byl zkontrolován UV světlem sprej na ruce hlasujícího - ten dokazuje, že člověk nehlasoval vícekrát. Člen volební komise ho kvůli tomu fyzicky napadl. Já osobně viděla člena komise, jak pouze předstírá, že sprej stříká. pic.twitter.com/WJjUAF6Gyf — Markétka Gregorová (@MarketkaG) October 27, 2024

Jak na výsledky reagují samotní Gruzínci, s kterými jste mluvila?

Do soboty tu byla poměrně velká naděje, protože v průzkumech to vypadalo, že vyhrají spíše opoziční strany, především Koalice pro změnu složená ze čtyř stran, které se spojily.

To velmi výrazně nedopadlo. Mít v průzkumech kolem 40 procent a potom 10 procent je velký rozdíl, takže hodně lidí přišlo o naději. Plánují se prý na nedělní večer protesty a demonstrace v největších městech. Obecně to je velká demotivace, protože s čísly, která Gruzínský sen má, tedy 54 procent, tak cítí, že minimálně na další čtyři roky prohráli.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.