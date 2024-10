Litevské parlamentní volby vyhráli opoziční sociální demokraté. Jejich šéfka chce složit levicovou koalici

V nedělních parlamentních volbách v Litvě vyhráli opoziční sociální demokraté (SD) se ziskem 19,4 procenta hlasů. Šest politických stran si rozdělí 70 ze 141 mandátů. O zbylých 71 mandátech se hlasuje většinově, v prvním kole uspělo osm kandidátů, v 63 obvodech se bude 27. října konat druhé kolo. Šéfka SD Vilija Blinkevičiutéová už oznámila, že se pokusí sestavit vládu, informovala litevská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost LRT. Vilnius 8:37 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé hlasují během parlamentních voleb v litevské Uteně | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Druhá je po sečtení všech hlasů strana Vlastenecký svaz premiérky Ingridy Šimonytéové s 18 procenty hlasů a třetí nová populistická strana Úsvit Němenu (Nemuno aušra) s 15 procenty. S 9,2 procenta je čtvrtá Demokratická unie „Za Litvu“, s níž chtějí vládnout socialisté. Do parlamentu se ještě dostalo Liberální hnutí a Unie litevských rolníků a zelených (LVŽS). Devět stran nepřekročilo pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátu.

Litevská ministryně vnitra: Nachystáme celonárodní evakuační plán, jen regionální nestačí Číst článek

Šéfka SD Blinkevičiutéová ještě před oznámením definitivních výsledků podle Reuters uvedla, že se pokusí sestavit vládu spolu s dalšími dvěma stranami. „Myslím, že to bude koalice levicových stran,“ řekla novinářům čtyřiašedesátiletá Blinkevičiutéová, která je od roku 2009 členkou Evropského parlamentu a stranu SD vede od roku 2021. Jako možné koaliční partnery zmínila Unii litevských rolníků a zelených (LVŽS) a Demokratickou unii „Za Litvu“ (DSVL).

Volební kampani dominovala domácí témata, zejména rostoucí životní náklady, zhoršují se veřejné služby a prohlubují se rozdíly mezi bohatými a chudými. Blinkevičiutéová slíbila zvýšit daně bohatým a více peněz na zdravotní péči a sociální výdaje.

Velkým tématem byla i obava z Ruska. Podle průzkumu z letošního května se asi tři čtvrtiny Litevců obávají, že by jejich zemi mohla Moskva v blízké budoucnosti napadnout, napsala v neděli agentura Reuters. Blinkevičiutéová slíbila, že její zahraniční politika by zůstala stejná a že i její vláda by podporovala Ukrajinu.

Ve volbách v neděli hlasovalo 52 procent voličů, což bylo více než před čtyřmi lety, kdy volební účast činila 47,8 procenta. V Litvě, která má 2,9 milionu obyvatel, se do jednokomorového parlamentu volí 70 ze 141 poslanců poměrně a 71 většinově. Pokud při většinovém hlasování v jednomandátových volebních okrscích kandidát nezíská většinu, koná se druhé kolo. To je letos stanoveno na 27. října.