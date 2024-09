Velvyslanec: Nejistota v rakouské společnosti nahrává Svobodným. Sestavit koalici bude velmi obtížné

Rakousko čekají 29. září parlamentní volby, které podle očekávání potvrdí celoevropský trend příklonu ke krajní pravici. Bude předseda svobodných Herbert Kickl příštím kancléřem? „Jde o nejméně předvídatelné volby v poválečné historii Rakouska. Je možné, že nakonec budeme všichni po uzavření volebních místností a po sečtení hlasů překvapeni,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu český velvyslanec v Rakousku Jiří Šitler. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Vídeň 15:19 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český velvyslanec v Rakousku Jiří Šitler | Foto: Joža Kolář | Zdroj: Český rozhlas

Stane se Herbert Kickl novým rakouským kancléřem?

Kickl se svojí FPÖ patrně vyhraje rakouské volby, neznamená to ale nutně, že se stane kancléřem a že se mu podaří sestavit koalici. Pokud ano, jeho pravděpodobným koaličním partnerem by byli současní vládní lidovci.

Ostatně oni už tu zkušenost mají...

Mají, ovšem trošku v opačném gardu, kdy lidovci byli silnějším partnerem a FPÖ byla juniorním partnerem ve vládě.

Svobodní zvítězili v nedávných evropských volbách příslibem nulové tolerance k migraci a suverénní vnitřní a zahraniční politiky. Jdou do parlamentních voleb se stejnou taktikou?

Hlavním tématem je migrace, ale také boj proti drahotě, byť inflace v Rakousku se snížila z osmi na tři procenta. Velkým tématem pro voliče je kupodivu stále i období pandemie, kdy se strana jakožto opoziční síla profilovala jako bojovník za svobodu proti pandemickým omezením vlády, čímž se dostala znovu nahoru. Stále je to přítomné i v její kampani, proto stranu mají rádi i různí antivaxeři.

Může úspěch Svobodných v eurovolbách ovlivnit hlasování voličů v parlamentních volbách?

Byť byla FPÖ v evropských volbách velmi úspěšná, přece jenom byla o něco méně úspěšná, než předpovídaly tehdejší předvolební průzkumy. A naopak lidovci a sociální demokraté na tom byli o něco lépe, než jim průzkumy předpovídaly. Takže si myslím, že jak lidovci, tak sociální demokraté si dělají nyní naději, že by se to mohlo zopakovat i v národních volbách.

Na druhé straně je to poprvé, co Svobodní zvítězili v celorakouském hlasování...

Ano, to je pravda.

Může v rozhodování voličů hrát roli to, že se třeba někteří leknou síly Svobodných, nebo naopak?

Může to hrát roli, ale popravdě řečeno, všichni političtí komentátoři v Rakousku se nyní shodují v tom, že jde o nejméně předvídatelné volby v poválečné historii Rakouska. Je možné, že nakonec budeme všichni po uzavření volebních místností a po sečtení hlasů překvapeni. Posuny jsou sice oproti průzkumům poměrně stabilní, přece jenom ale pro sestavení koalic bude každé procento hrát důležitou roli.

Jakou šanci mají dosud vládnoucí konzervativní lidovci?

Ti mají v průzkumech mezi 20 a 23 %. Zmíněná FPÖ má v průzkumech až 32 %, takže jaksi zaostávají. Zhruba na stejné úrovni s lidovci jsou pak v průzkumech sociální demokrati.

Sociální demokracie je ale pro mnohé voliče příliš levicová. Je to tak?

Je to tak. Loni se strana s volbou nového předsedy posunula ze středu relativně dost doleva.

A co rakouští Zelení? Ještě na jaře měli preference kolem 15 %, jejich popularita ale prudce klesá. Proč?

Myslím si, že hraje určitou roli opotřebování účastí ve vládě. Jako juniorní koaliční partner přece jenom nemohli prosadit tolik ze svého programu. V posledních průzkumech mají spíše kolem osmi až devíti procent.

Může populistům pomoct nedávno plánovaný atentát ve Vídni, kvůli kterému musely být zrušeny koncerty Taylor Swift?

Může, protože na koncerty měly zakoupeno lístky desítky tisíc lidí. U všech těchto lidí, kterým byl zrušen koncert a kteří museli následně řešit storna hotelů, to vyvolalo pocit nejistoty a nebezpečí.

Z hlediska vlády by asi bylo ideální, kdyby se podařilo zatknout pachatele a koncerty se pak uskutečnily. Vzhledem k tomu ale, že k zatknutí došlo den předtím, tak pro organizátory to byla zřejmě příliš velká nejistota, a proto se rozhodli k radikálnímu kroku.

Je to pět týdnů, kdy centrem Vídně pochodovali přívrženci rakouské odnože krajně pravicového identitárního hnutí s požadavkem repatriace přistěhovalců do zemí jejich původu. Proti pochodu protestovaly antifašistické skupiny. Zatčeno bylo na 60 lidí. Dá se očekávat, že podobné střety budou stále častější?

Vídeň je pořád stále poměrně bezpečné město. K příliš mnoho střetům tam nedochází. Začalo to být trošku živější po masakru Hamásu 7. října loňského roku, kdy se i ve Vídni začaly objevovat různé antisemitské tendence, demonstrace. Většinou to ale bylo verbální, nikoli fyzické.

Nedávno začalo docházet i ke střetům různých etnických vídeňských skupin. Prvky nejistoty se tedy ve městě začínají objevovat, což samozřejmě přispívá k popularitě FPÖ, která říká, že za jejich vlády by toto nebylo možné. Pořád je ale ještě Vídeň ve srovnání s řadou jiných západoevropských měst poměrně poklidná...

Jak by vítězství FPÖ v rakouských parlamentních volbách posílilo pozici frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu? Dá se zjistit, jak moc se může do rakouských voleb vměšovat Rusko? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu, audio je v úvodu článku.