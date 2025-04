Turkovo moře po kolena aneb Jak leadership nevypadá

Evropa nemá lídry. České republice chybí leadership. Obdobné stesky slyšíme skoro v každé politické debatě. Hledání vůdčích typů se stalo módou sezony a jistou obsesí komentátorů aktuálního dění. Svět takové osobnosti našel. Jedna sedí v Kremlu, druhá v Bílém domě. Komentář Praha 6:29 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Turek na prvním sjezdu Motoristů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vladimir Putin je nepochybně rozhodný, nekompromisní a obávaný vládce. Avšak také je to válečný zločinec, agresor a diktátor. Takového státníka by si jistě nikdo z demokraticky smýšlejících lidí nepřál.

Donald Trump je sebestředný narcista, který vše poměřuje vlastním egem a o mezinárodní spolupráci na bázi rovných a vzájemně výhodných vztahů nemá páru. Ani o takovém člověku v čele země většina občanů nesní.

Jenže slušnost a umírněnost se v těkavé době sociálních sítí, absurdních krátkých videí, štěkavých jednovětých vzkazů a touhy aspoň na pár vteřin získat pozornost, nenosí.

Hloupé, ale ne nebezpečné

I politik střídmých gest, jakým je premiér Petr Fiala, se rozhodl usídlit na TikToku, nakupovat nutellu u sousedů a slíbit do čtyř let platy jako v Německu. Všichni přitom vědí, že předsedovi ODS to není vlastní, že to udělal se skřípěním zubů na doporučení svých poradců.

Nejraději by seděl za psacím stolem a vyprávěl, že důležité je být v krizových momentech na správné straně. To samo o sobě ovšem sdílený tah na branku nezajistí.

Andrej Babiš (ANO) také nebýval extrovertem, který se předvádí s kohoutem Silverem a pronáší stupidní věty. Zajímal ho byznys a těžce nesl, že se kvůli zisku musí stýkat s politiky nevalné úrovně, aby domluvil to, co by bez jejich pomoci nedostal.

I proto překročil pomyslnou hranici a přešel na druhou stranu. Aby sám sobě byl politickým šéfem. A najednou zjistil, že se mu producírování před kamerou, mikrofonem a davy fanoušků líbí. S vizemi a schopností je naplnit to nemá nic společného.

Jak Fialovo, tak Babišovo šaškování může být k smíchu, ke kritice nebo pohrdání, ale nikomu neubližuje. Je součástí regulérního soupeření o hlasy voličů.

Kometa, která vyhasíná

To, co předvádí čestný předseda Motoristů sobě a europoslanec Filip Turek, je jiná káva. Jeho exhibice mohou mít nedozírné následky. Ať už jde o výzvu, aby za něj někdo zmlátil novináře, který se o něm vyjádřil kriticky, nebo o fotky z mobilu při jízdě nad 200 kilometrů v hodině.

Nikoli v Bavorsku, jak původně hlásal, nýbrž na Plzeňsku. Ne proto, že je brilantní řidič, ale kvůli rozmachrovanosti. Turek nezvládl obdiv, kterého se mu od jisté části veřejnosti v posledním roce dostává. Ukázal, že je ho schopný zneužít k nebezpečné manipulaci.

Uvažující lidé pochopili, že Turek nedospěl v lídra, naopak je přerostlým floutkem bez etických záklopek. Je kometou, která na pár okamžiků oslnila, aby zmizela do nicoty. Prázdnota k prázdnotě.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku