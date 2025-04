OVĚŘOVNA: Fiala zařídí 2,5 milionu Sudeťáků, kteří vyhrají volby, tvrdí mail. ‚Politické sci-fi,‘ říká expert

Další ze série zavádějících e-mailů šíří konspirační teorie o tom, že premiér Petr Fiala (ODS) hodlá vyhrát volby díky „Sudeťákům“, kterým dá české občanství. A to skrze stále projednávanou novelu zákona o státním občanství, která by měla usnadnit cestu k občanství i prapotomkům českých exulantů. „Taková strategie je nepředstavitelná,“ říká ale Vladimír Handl z Katedry německých a rakouských studií Univerzity Karlovy pro projekt Ověřovna! Ověřovna Praha 5:00 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další ze série lživých a zavádějících e-mailů šíří konspirační teorie o tom, že premiér Petr Fiala (ODS) hodlá vyhrát volby díky státním občanstvím „sudeťáků“ | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Cestu k českému pasu by novela zákona číslo 186/2013 usnadnila některým dalším potomkům Čechoslováků, kteří do zahraničí utekli kvůli komunismu – zatím ho mohou získat jen jejich děti a vnuci.

Opozice kvůli návrhu vládní koalici obviňuje, že chce skrze novelu uměle vytvořit nové voliče v zahraničí, zatímco podle koalice má jen napravit historické křivdy.

Návrh kromě toho podněcuje i řadu dezinformací až konspiračních teorií. Čtenáři serveru iROZHLAS.cz upozornili v rámci projektu Ověřovna! na e-mail, který o novele, která se zatím nachází v prvním čtení, šíří řadu tvrzení, jež se ale nezakládají na doložitelných datech a faktech.

‚Politické science fiction‘

V řadě pasáží nesrozumitelný text tvrdí, že premiér Petr Fiala „pro sebe“ získá díky novým pravidlům 2,5 milionu sudetských Němců, kteří následně budou volit jeho „stranu“.

Představa, že by se snažila současná vláda ovlivnit české volby, které se uskuteční na podzim tohoto roku, tím, že by nabídli české občanství odsunutým bývalým občanům, je podle germanisty Vladimíra Handla těžko představitelná a realizovatelná už z toho důvodu, že jde o několik milionů lidí.

„Že by teď někdo přišel se strategií ‚rozdat‘ české státní občanství sudetským Němcům a tím jim dát možnost volby, tak to je prostě nepředstavitelné,“ řekl Handl serveru iROZHLAS.cz.

Česká politika podle něj ani nemá, jak by je oslovila, protože žádný takový návrh, který by nabízel občanství, nikde publikován nebyl.

Vysvětlil, že teoretická možnost dvojího státní občanství pro Němce by byla možná, ale ne jako politická strategie, která by ještě k tomu byla v souladu s českým právem. „Jde skutečně spíš o nějaké politické science fiction,“ uvedl.

Proč zrovna Fiala?

Text e-mailu se odvolává na styky Petra Fialy a dlouholetého člena Evropského parlamentu a předsedu Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta. Jeho jméno často vyvolává kontroverze, a to nejen před volbami.

„Jestli (Petr Fiala) zná Bernda Posselta, to nevím. Je možné, že byl přítomen na některých společenských akcích v České republice. Určitě ale nepatří k jeho ‚kámošům‘,“ řekl Handl.

Obzvláště zarážející je podle něj pasáž e-mailu o tom, že by měl premiér vytvořit „sudeťáckou Panevropu“. „Petr Fiala, stejně jako ODS, jsou celou dobu zastánci mezivládní spolupráce v rámci Evropské unie, ne nadnárodní spolupráce, která jako federalizační projekt nebyla v prostřední a pravé části českého politického spektra nikdy přijata,“ popsal germanista.

E-mailová teorie Handlovi nesedí ani v souvislosti s Fialovou akademickou minulostí.

„Petr Fiala vycházel ještě jako akademik i ze spolupráce s Václavem Klausem a jeho publikace byly vždy Václavem Klausem, který je znám svým euroskeptickým přístupem, také honorovány. Čili vidět Petra Fialu jako zastánce nějaké sudeťácké Panevropy – to je slušně řečeno těžko představitelné,“ podivil se Handl.

„Je to opravdu trošku nemocné myšlení, ale to vidíme i na sociálních médiích, kde takovéhle koncepty nebo představy jsou,“ uzavřel odborník.

O kolik lidí se reálně jedná?

Ani další tvrzení, které dezinformační zpráva předkládá, nejsou pravdivá. Podle ministerstva zahraničí by se novela rozhodně neměla vztahovat na 2,5 milionu lidí, v praxi by se jednalo o maximálně nižší tisíce, teoreticky by nárok na české občanství mohly mít maximálně stovky tisíc osob.

„Opravdu jen čistě teoreticky by se úprava mohla dotknout práva na podání žádosti o nabytí občanství prohlášením dle § 31 u vyšších desítek tisíc osob až stovek tisíc osob. Prakticky ale toto situace zjevně nikdy nenastane,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

K odhadu slouží ministerstvu i pět let platná novela § 31, kdy došlo k prvnímu rozšíření práva na nabytí občanství o jednu generaci ze synů na vnuky. „Dle analýz ministerstva zahraničí, se bude – při velmi optimistickém uvažování – jednat maximálně o nízké tisíce žádostí ročně,“ řekl Drake. Ročně odhaduje ministerstvo maximálně 1500 – 3000 žádostí od osob, které „opravdu bytostně“ stojí o nabytí občanství po svých předcích.

„Podle průzkumu a analýzy provedené Ministerstvem zahraničních věcí, lze dojít k závěru, že rozšíření skupiny oprávněných osob k prohlášení dle § 31 by se nejvíce projevilo u skupiny žadatelů v případě bývalých českých a československých občanů na území USA,“ doplnil. V případě USA se podle ministerstva jedná o největší českou diasporu ve světě.

Potenciální žadatelé

Statistiky vede i ministerstvo vnitra. V letech 2020 získalo tímto způsobem občanství 574 osob, v roce 2021 753 osob, v roce 2022 854 osob a v roce 2023 696 osob. Data za rok 2024 ještě nejsou k dispozici.

Přesné údaje o nabytí českých občanství podrobně ministerstvo eviduje ve výročních zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců.

Na závěr je také třeba dodat, že novela nejspíš už ani nestihne projít celým legislativní procesem tak, aby začala platit ještě před volbami. Nehledě na to, že i přiznání občanství žadatelům bude nějakou dobu trvat a rozhodně nejde počítat s tím, že by všichni lidé s nově nabytým občanstvím volili vládní koalici Spolu.