29. 10. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Zimní sporty

Alpské lyžování vstupuje do sezony, která ukáže, jak si v tomhle sportu stojí Češi. Šárka Záhrobská by se měla už příští týden vrátit do Světového poháru s novým trenérem po dvouletém trápení a po letní operaci nezhoubného nádoru. Vážnou a tajemnou nemoc překonal i nejlepší český muž mezi lyžaři.