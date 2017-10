'Je to maximum, které musím posunout.' Ledecká dojela obří slalom v Söldenu na 53. místě

Lyžařka Ester Ledecká má za sebou první závod nového ročníku Světového poháru. V rakouském Söldenu nastoupila poprvé v elitním seriálu do obřího slalomu a s vysokým startovním číslem nezazářila. Skončila 53., tedy předposlední z těch, které dojely do cíle, a za postupem do druhého kola zaostala o dvě a půl sekundy. Sölden/Rakousko 12:51 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Zdeněk Sluka/SportInvest

Pro vás je to nejhorší výsledek ve Světovém poháru, ale šlo s tím na trati něco dělat?

Jasně, že šlo. Ale z mého hlediska ne, protože jsem tam odevzdala maximum jako na každém závodě. Je to těžký kopec, který jsem v životě nejela. A je to první obří slalom ve svěťáku, tak jsem spokojená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ester Ledecká umí brát i předposlední místo s úsměvem

Jak se na tom podepsal stav sjezdovky?

Hele, sjezdovka byla super. Když to srovnám s podmínkami v posledním týdnu, tohle bylo nejlepší a opravdu se jim povedlo to překvapit. Rozsekané to samozřejmě bylo, neměla jsem desítku (startovní číslo, pozn. red), ale byla jsem na to připravená a jelo se mi pěkně.

Takže na vysoké startovní číslo se vymlouvat nedá?

Já se nemůžu vymlouvat vůbec na nic. Tohle je momentálně moje maximum a teď ho budu muset posunout, to je celé.

Když jste poprvé viděla sjezdovku, říkala jste, že jste měla až strach. Jaké pocity převládly na startu?

'Obřák jsme trénovali, ale na snowboardu.' Ester Ledeckou čeká na úvod sezony nezvyklá disciplína Číst článek

Hrozně jsem se těšila a líbilo se mi to. Ale mám co dohánět, nebylo moc tréninků, soustředila jsem se jiné disciplíny a testovala jsem prkna, takže v podstatě je to dobré.

Jaké pro vás bylo čekání? Po vás už jela jen jedna soupeřka.

Včera jsme si dělali legraci, že ta, co jede za mnou, už jenom sklízí tyče. Byla jsem v pohodě, aspoň jsem měla čas, mohla jsem se z tepla podívat, jak jedou první holky, a jít na to.

Co vám dnešní výkon ukázal pro příště?

Že musím fakt zamakat na obřáku a vůbec na všech disciplínách. Mám co dohánět i ve snowboardu, ale v těch lyžích to asi vidí úplně všichni.