tělesná výchova

11. 9. 2012 |Aleš Procházka, Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Teoreticky vzato by se špičkoví sportovci po skončení aktivní činnosti mohli věnovat výhradně svým talentovaným nástupcům a vůbec by si nemuseli dělat těžkou hlavu s tím, jak žije běžná populace a jakou roli hraje sport u dětí školou povinných. V praxi to naštěstí funguje občas jinak, což teď můžeme ilustrovat na příkladu tří olympijských medailistek.