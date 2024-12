Mít děti je skvělé, problém je bydlení, tvrdí Juchelka. ‚Bezdětnost bývala normou,‘ oponuje Jílková

V Česku dle výzkumu ubývá mladých, kteří plánují mít v příštích třech letech děti. „Je to otázka bezpečnostní situace ve státu a Evropě,“ podotýká jihomoravská zastupitelka a členka sněmovního výboru pro sociální politiku Marie Jílková (KDU-ČSL). „Každý mladý člověk touží mít děti. Pro opak jsou iracionální důvody, jako že dítě prdí CO₂,“ komentuje poslanec a stínový ministr práce Aleš Juchelka (ANO) v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Pro a proti Praha 19:11 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proč chce stále méně Čechů a Češek mít děti? | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Čím si vysvětlujete, že ubylo mladých lidí, kteří v příštích třech letech plánují mít dítě?

Jílková: Vlivů je víc. Hledat jednoznačnou příčinu není možné, protože ve společnosti na člověka působí více věcí najednou.

Za mě je to otázka, která se týká bezpečnosti – toho, v jaké situaci se nachází stát a v jaké situaci se nachází Evropa.

Když o tom mluvím s mladými lidmi, tak zadruhé je to velké množství příležitostí, jak trávit svůj volný čas.

Další věc je partnerství. Aby lidé našli vhodného partnera, se kterým by mohli založit rodinu. Vnímám velkou míru zodpovědnosti současných mladých lidí za to, s kým budou vychovávat děti, jak je budou vychovávat a jestli takového vhodného partnera pro sebe v tuhle chvíli mají.

Juchelka: Já bych k tomu přidal to, že to není jenom politická otázka, ale že je to trend. Vidíme, že spousta žen odkládá rodičovství. Je to z důvodu příležitostí a otázky vztahů.

Odkládání rodičovství má ale důsledek v tom, že se první dítě sice podaří, ale to druhé už se třeba nepodaří, protože rodičky jsou starší. To jsou data z výzkumu Akademie věd.

Dalším faktorem je rozpad vztahu – hodně vztahů se rozpadá po prvním dítěti.

Paní poslankyně, nemá na tom zásluhu i současná vláda, když i za jejího působení ubylo mladých, kteří plánují rodinu?

Jílková: Nevím, jestli to lze přičítat této vládě. Když jsem se dívala na důvody pro to mít děti, které lidé zvažují, tak je to flexibilita pracovního trhu, možnost sladit rodinu a práci a otázka bydlení.

Tohle může být jednou z příčin, proč mladí lidé zvažují nebo odkládají rodičovství. V tuto chvíli si nejsou schopní vydělat na vlastní bydlení a ani situace na trhu s nájemním bydlením pro ně není úplně příznivá.

Děti a změna klimatu

Pane poslanče, průzkum, na který se odkazuji, ukazuje, že mladých lidí, kteří plánují rodinu, ubývalo už za předchozí – tedy ještě za vaší vlády. Není to i vaše vizitka?

Juchelka: Propad je markantní. Statisticky se dostáváme na čísla z konce 18. století, kdy se to začalo počítat. V roce 1785 jsme měli více dětí, než se nám narodí v roce 2024. To je číslo okolo 82 tisíc dětí.

A je to odpovědnost i minulé vlády?

Juchelka: To není jenom politická otázka, je to i celospolečenská otázka.

Minulá vláda měla školkovné, které bylo zrušeno. Je potřeba říct, že i díky KDU-ČSL byly slevy na děti, které se samozřejmě upravovaly směrem k lepšímu.

Zrušily se naopak slevy na jízdné pro studenty. Sleva na partnera se upravuje v tuto chvíli tak, že bude pro děti pouze do tří let věku.

Je to opravdu veliká množina všech opatření, které potom vytváří až iracionální strach z toho mít děti. Ten já přičítám tomu, že někteří říkají, že nechtějí mít děti, protože je tady klima, nebo že jsou věci drahé. Tyto emotivní argumenty nás vedou k tomu, že si to potom mladí lidé rozmýšlí.

‚Bezdětnost bývala norma‘

Pane poslanče, souhlasíte, že aby přibývalo mladých, kteří budou zakládat rodiny, tak je potřeba eliminovat překážky?

Juchelka: Za mě to jsou tři věci: bydlení, bydlení a bydlení. Pokud si mladá rodina chce dovolit své vlastní bydlení, tak pro některé příjmové skupiny je to v tuto chvíli science fiction. Pokud nejdou do nájmu.

Potom se samozřejmě velmi těžko rozhoduje, jestli to dítě mít, anebo nemít. Myslím, že každý mladý člověk, který jde do partnerství, tak touží mít děti.

Pro opak ale musí být iracionální důvody typu klima, nebo že dítě prdí CO₂, a proto se klima zhoršuje. Tyto iracionální důvody nemají žádný reálný základ.

To, jestli máme, nebo nemáme dítě, nám skutečně zasahuje do dalších politik, například do té důchodové. Chci lidi povzbudit, že mít děti je skvělé.

Jílková: Jenom abychom to uvedli do historického kontextu. V roce 1900 bylo 20 až 30 procent bezdětných a vlastně to tehdy byla norma. Chci říct, že ti lidé existují a děti nemají z různých důvodů.

Poslechněte si celý díl pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti, audio je v úvodu článku.