Prezident Pavel podepsal důchodovou reformu. Věk odchodu do penze se zvýší na 67 let

Věk pro odchod do starobního důchodu poroste o měsíc ročně do věkové hranice 67 let, o dva roky vyšší než teď. Od přespříštího roku se má deset let snižovat výpočet nových penzí. Započítávat se bude každý rok menší část výdělku. Změny přinese koaliční důchodová reforma, kterou v pátek podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu v tiskové zprávě informoval Hrad.

Praha 14:27 13. 12. 2024 (Aktualizováno: 14:33 13. 12. 2024)