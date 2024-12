Věřím, že lepší výkony přijdou. Snad mi pomůže poctivá příprava, doufá po nemoci biatlonista Krčmář

Na nejlepším místě z českých biatlonistů ve sprintu Světového poháru v Hochfilzenu skončil Jonáš Mareček, který si i díky bezchybné střelbě vylepšil své kariérní maximum a dojel na 26. pozici. Jen o příčku za ním skončil s jednou chybou na střelnici Michal Krčmář, který v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že se již snad definitivně zbavil zažívacích potíží a na trati se cítí lépe. Hochfilzen 21:11 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Jak byste ohodnotil průběh závodu?

Vzhledem k tomu, že tento závod byl můj první rychlý pohyb v Hochfilzenu celkově, tak to hodnotím pozitivně. Nebyl to žádný zářný výkon, ale myslím, že směrem do stíhačky to není vůbec špatná pozice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s biatlonistou Michalem Krčmářem, který ve sprintu v Hochfilzenu dojel na 27. místě

Oproti minulému sprintu v Kontiolahti jste si polepšil, tak to tedy vaše forma jde správným směrem?

Když se podívám na moje minulé sezony, tak jsem se vždy zvedal až okolo Vánoc a poté. Věřím, že i aktuální sezona má stejný trend, fyzicky to na sobě cítím. Teď se mi to ale trochu zkomplikovalo, ale v přípravě jsem udělal dobrou práci a zdraví mi drželo. Doufám, že mi to pomůže. Věřím, že lepší výkony přijdou a s tím i období, kdy se mi na lyžích bude jezdit výborně.

I po dalším závodě platí, že Michal Krčmář v aktuální sezoně stále neminul při střelbě vleže.

Je to dobré, ale jednou jsem dokázal i tři měsíce střílet bez chyby.

Sprint mužů v Hochfilzenu ovládl Bö, z Čechů dojel nejlépe na střelnici bezchybný Mareček Číst článek

Takže ještě vyladíte střelbu vestoje a vzhledem k tomu, že už jste na tom zdravotně lépe, tak budete podávat lepší výkony?

Věřím, že ano. Já na sobě žádné příznaky nemoci nepociťuji, je to vyřešené, ale když je člověk nemocný, tak má dozvuky a z nich se také musí dostat. Řešíme to, jdeme den za dnem, přes noc zregeneruju a na stíhačku budu na startu připravený.

Na vítěze sprintu Johannese Thinghese Bö ztrácíte 80 sekund. S jakými ambicemi půjdete do stíhacího závodu?

Když to rychle spočítám, tak to jsou téměř co tři sekundy, to člověk. Nejlepší desítka je ale jen 40 vteřin daleko, takže to bude napínavý a rychlý závod i proto, že se tady moc nechybuje.

Mají na dobré střelbě zásluhu i fanoušci, kteří na střelnici hlasitě fandí?

To si úplně nemyslím, ale někomu rytmus fanoušků pomáhá. Oproti Finsku je to tu klidnější, vítr sice trochu zlobí, ale člověk si to pohlídá. Tím, že se jtady jezdí několik závodů za sebou, tak se jde rychle adaptovat. Během posledních závodů už to jsou tak rychlé položky, že je to až neskutečné.

Tři kluci na bodech



Sprint v Hochfilzenu vyšel nejlíp Jonáši Marečkovi, který neminul ani jeden terč a 26. místem si vylepšil své maximum ve Světovém poháru. Zároveň dobrá pozice do zítřejší stíhačky. pic.twitter.com/rQuKm2G51H — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 13, 2024