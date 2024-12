Na migranty pošle armádu a útočníky na Kapitol omilostní. Trump se chystá do Bílého domu

Většinou probíhají dlouhé debaty o tom, kdo by měl být zvolený jako osobnost roku, letos byla údajně volba jasná, protože byla jediná možnost. „Jednoznačným vítězem,“ jak uvádí novinář časopisu Time Eric Cortellessa, se stal Donald Trump. Mezi důvody spadalo to, že se mu podařilo změnit americkou politiku, ovlivnit veřejné dění i přežít pokus o atentát.

„Mnoho lidí říká, že jsme měli nejlepší kampaň za stovky let,“ říká v rozhovoru budoucí prezident Spojených států, který se funkce ujme 20. ledna. Ačkoliv průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že by mohl prohrát, tuto možnost si nepřipouštěl, svou kampaň považuje za bezchybnou. „Průzkumy byly nepravdivé,“ domnívá se Trump.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3 — TIME (@TIME) December 12, 2024

Přestože některé Trumpovy odpovědi byly vyhýbavé, u kroků, které plánuje udělat ihned poté, co nastoupí do funkce, byl konkrétnější. Zvýší produkci ropy, začne s deportacemi nelegálních migrantů a omilostní obviněné z útoku na Kapitol. Na ten 6. ledna 2021 zaútočili jeho příznivci, protože v něm v té době docházelo k oficiálnímu potvrzení výsledků prezidentských voleb, které Trump prohrál s Joem Bidenem. Zemřelo při něm pět lidí a následně bylo z výtržností obviněno 1500 lidí, včetně Donalda Trumpa.

„Převážná většina by neměla být ve vězení, už tím velmi trpěli,“ uvádí Trump s tím, že milost dostanou jen ti, kteří byli nenásilní.

Rychle by měly začít i deportace nelegálních migrantů, kterých by podle budoucího prezidenta mělo být v zemi až 21 milionů. Časopis Time však uvádí, že odhady mluví o nižším čísle, přibližně o 11,7 milionu lidí. S jejich deportacemi by podle Trumpa mohla pomoct i armáda, a to přesto, že ústava zakazuje její použití na domácí politické problémy.

„Pokud jde o invazi naší země a pokud já to budu posuzovat jako invazi, tak to armádu nezastaví. Udělám to, co mi zákony dovolí, a půjdu na maximální úroveň toho, co zákony dovolí,“ uvedl budoucí prezident.

Na otázku, jak chce vyřešit to, že s rodnými zeměmi migrantů nemá USA žádné dohody o navrácení, zmínil ekonomické tlaky, jako je například zavedení tarifů na zboží. Když nějaká vláda nebude spolupracovat, „nebudeme s nimi obchodovat,“ popisuje svou strategii.

Než k deportacím dojde, mohli by být migranti posíláni do uprchlických táborů. Jejich číslo může ještě vzrůst. „Je mi to jedno. Upřímně, (udělám) cokoliv, abychom se jich zbavili.“

Možné zrušení očkování

Trump mluvil také o lidech, které si přizval do budoucí vlády a o kterých se mluví jako o kontroverzních. Jedním z nich je Robert F. Kennedy Jr., který se má stát ministrem zdravotnictví a sociální péče. Kennedy Jr. je známým kritikem očkování a proti jeho nominace se v otevřeném dopise vyjádřilo 77 laureátů Nobelovy ceny, píše stanice France24.

Očekává se, že Kennedy Jr. bude chtít zrušit povinné očkování pro děti, které bez zveřejnění důvěryhodných zdrojů cituje jako důvod pro rozvoj autismu u dětí. „Budu poslouchat Bobbyho,“ uvedl Trump a dodal, že je možné, že by očkování dětí mohlo být za jeho vlády úplně zakázáno. „Uděláme, co je dobré pro tuto zemi. Pokud si budu myslet, že je to nebezpečné nebo to nic nepřináší, tak to může být zakázané. Nemyslím si, že to nakonec bude kontroverzní,“ dodal.

Otázka padla i na miliardáře Elona Muska, který by měl usednout do čela nově vznikajícího úřadu kontrolujícího utrácení vlády a úředníků. Musk už dříve uvedl, že chce škrtat rozpočet Národnímu úřadu pro letectví a vesmír (NASA), který je přímou konkurencí jeho společnosti SpaceX.

Trump v tom ale střet zájmů nevidí. „Myslím, že Elon dává zemi před svou firmu. Tohle považuje za jeho nejdůležitější projekt a chce to dělat,“ uvedl.

Válka na Ukrajině

Řeč přišla i na zahraniční politiku, konkrétně na válku na Ukrajině. Trump odmítl odpovědět na to, jestli od voleb mluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem s tím, že kvůli vyjednávání by to nebylo vhodné. Jeho plán na ukončení bojů je podle jeho slov „velmi dobrý“.

„Dovedu si představit, že lidé čekají, až nastoupím, než se něco stane. Dovedu si to představit. „Myslím, že by to bylo velmi chytré,“ dodal.

Ukrajinu prý nenechá bez americké pomoci, ale nedovolí, aby jejich zbraně byly používány na cíle na ruském území. To za určitých podmínek podpořil jeho předchůdce Biden, kterého za to Trump zkritizoval. „K válce by nikdy nedošlo, kdybych byl prezidentem,“ domnívá se.