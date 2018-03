19. 3. 2010 |Jaromír Janev, Tomáš Pavlíček, Renata Mňuková |Zprávy ze světa

Srbsko by mohlo do konce roku získat statut kandidáta Evropské unie. A občanům Bosny a Hercegoviny by mohla být letos zrušena vízová povinnost do schengenského prostoru Unie - obojí adresoval evropský komisař pro rozšíření Štefan Füle při své cestě po zemích Západního Balkánu