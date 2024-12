Trump nesouhlasí s využitím amerických raket k ukrajinským úderům v Rusku. ‚Je to šílené,‘ řekl

Zvolený americký prezident Donald Trump v rozhovoru s časopisem Time, který jej jmenoval osobností roku, kritizoval ukrajinské nasazení amerických raket k úderům v ruském vnitrozemí. Hovořil také o tom, jak hodlá zakročit proti nelegální migraci, a naznačil, že by mohl změnit přístup k očkování dětí. Časopis Time zveřejnil plný přepis rozhovoru s tím, že přečíst jej celý čtenáři potrvá průměrně 59 minut. Washington 20:45 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Zdroj: Reuters

„Je šílené, co se děje. Je to šílené. Velmi silně nesouhlasím s tím, aby se rakety posílaly stovky kilometrů do Ruska. Proč to děláme? Jen eskalujeme tuto válku a zhoršujeme ji. To by nemělo být dovoleno,“ řekl Trump v rozhovoru, který souvisel s jeho jmenováním osobností roku časopisu Time a který nastupující prezident poskytl ve svém floridském sídle Mar-a-Lago 25. listopadu.

Podle agentury Reuters slova o válce na Ukrajině naznačují, že se Trump chystá změnit dosavadní americkou politiku vůči Kyjevu.

Trump v rozhovoru také uvedl, že jej čeká velká debata o očkování dětí s Robertem F. Kennedym mladším, kterého si vybral za ministra zdravotnictví a který je kritický k některým očkovacím programům.

„Čeká nás velká diskuse. Míra autismu je na úrovni, které nikdo nikdy nevěřil. Když se podíváte na věci, které se dějí, něco je způsobuje,“ řekl Trump časopisu Time. Dodal, že Kennedy nesouhlasí s některým očkováním a že se o tom budou bavit, podívají se na „čísla“ a udělají, „co je dobré pro zemi“. Trump zároveň řekl, že nepředpokládá, že rozhodnutí budou v tomto směru kontroverzní.

Budoucí šéf Bílého domu se v rozhovoru věnoval také tématu nelegální migrace, které pokládal za hlavní bod své předvolební kampaně.

V této souvislosti nevyloučil postavení nových záchytných táborů pro migranty, kteří do USA přijdou nelegálně, a hovořil o plánech tyto lidi deportovat. Rovněž poznamenal, že v tomto ohledu bude jednat v mezích zákona a že do potírání nelegální migrace chce zapojit Národní gardu.

Blízký východ

Trump se v rozhovoru vyjádřil také ke konfliktům na Blízkém východě s tím, že se tam situace vyřeší. V této souvislosti poznamenal, že situace na Blízkém východě je „komplikovanější“ než otázka Ruska a Ukrajiny, ale dodal, že bude „snadnější ji vyřešit“. Na otázku, zda izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi věří, Trump odpověděl: „Nevěřím nikomu.“

Trump v rozhovoru rovněž nevyloučil, že by mohla během jeho funkčního období propuknout válka s Íránem. „Může se stát cokoliv. Je to velmi výbušná situace,“ poznamenal, než zkritizoval ukrajinské údery na ruském území.

Trump v roce 2018 během svého prvního funkčního období jednostranně odstoupil od jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a obnovil proti Teheránu sankce. V roce 2020 Trump nechal zabít velitele speciálních jednotek íránských revolučních gard Kásema Solejmáního při jeho návštěvě Bagdádu. Podle amerických úřadů Írán plánoval na Trumpa spáchat atentát. To však Írán odmítl.

Za své hlavní priority, až se 20. ledna ujme funkce, Trump považuje zabezpečení hranic a těžbu ropy. Na otázku, co ohledně smýšlení Američanů pochopil, co demokratům nedošlo, Trump odpověděl, že jde v první řadě o politiku založenou na „zdravém rozumu“.

Poznamenal, že Američané jsou především nespokojeni s nárůstem cen potravin a energií a chtějí žít v bezpečí. Také naznačil, že se chystá omilostnit část svých stoupenců, kteří skončili ve vězení po útoku na Kapitol z 6. ledna 2021, kdy se snažili zabránit potvrzení Trumpovy prohry v prezidentských volbách, které vyhrál demokrat Joe Biden. Trump svou tehdejší porážku neuznal.

V závěru rozhovoru Trump nevyloučil, že by mohla vzniknout politická „dynastie Trumpů“ a že by se po jeho odchodu z prezidentského úřadu za čtyři roky mohly více politicky angažovat jeho děti. Rovněž ujistil, že jeho manželka Melania bude aktivní první dámou.