Vrané nad Vltavou

14. 8. 2013 |Pavel Pavlas |Regiony

Silnice z Vraného nad Vltavou do Prahy bude neprůjezdná ještě několik měsíců. V únoru ji policie uzavřela kvůli padající skále. Řidiči se tak i nadále budou muset obrnit trpělivostí a místo objíždět. Středočeský kraj jako vlastník silnice to ale tak černě nevidí. Se sanací masivu za 11 milionů korun chce začít do měsíce.