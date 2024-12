Pohled odborníků: koalice Spolu je outsiderem, i proto mění Fiala ‚svou značku‘ a snaží se být lidský

Tváří v tvář nelichotivým preferencím pro samotnou ODS i celou koalici Spolu částečně změnil premiér Petr Fiala (ODS) to, co říká a jak se na veřejnosti projevuje. Server iROZHLAS.cz proto shromáždil názory odborníků z řad politologů či expertů na politickou komunikaci. „Zvrátit současný trend by byl malý zázrak a bylo by třeba k tomu vyvinout i maximální úsilí,“ říká například Ladislav Mrklas z Vysoké školy CEVRO. Praha 5:00 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér, předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zoufalství je možná silné slovo, ale pohled na čísla veřejného mínění by neměl vládu nechat klidnou. Deset měsíců před volbami je pořád ještě dlouhá doba a se změnou komunikace tak začali relativně včas. Kdyby to nezkusili, čeká je postupný sešup,“ říká politolog z Masarykovy univerzity Vít Hloušek.

S tímto přístupem souhlasí i politolog z Vysoké školy CEVRO Ladislav Mrklas, který upozorňuje na to, jak se během pár měsíců před minulými sněmovními volbami situace v průzkumech změnila hned několikrát. „Zpočátku vedlo ANO, pak se dostala do popředí koalice Pirátů a STAN, ale nakonec byly obě tato uskupení poražena koalicí Spolu,“ připomíná.

Doplnil však, že i přes to, že se vše ještě může změnit, je nyní nesporné, že je Spolu v čele s Fialou outsiderem. „Zvrátit tento trend by byl malý zázrak a bylo by třeba k tomu vyvinout maximální úsilí,“ doplnil Mrklas.

„Pokud bychom se dívali na preference Spolu jako celku, nedodávají moc optimismu,“ potvrzuje i politolog z Metropolitní univerzity Petr Just.

Ten ale míní, že drobným rozdílům není třeba přikládat velkou váhu. „Rozdíl mezi STAN a ODS je v rámci statistické chyby a jsme v období, kdy pravděpodobně k přelévání hlasů mezi koaličními stranami bude docházet poměrně často. Řada voličů, kteří volili koaliční strany, jsou dneska rozpolcení a čekají, jak se třeba změní komunikování témat, která vláda prosadila nebo ještě prosadí,“ popisuje.

Listopadový model agentury NMS Market Research, který neměřil dohromady strany koalice Spolu, právě poprvé ukázal Starosty před ODS, byť šlo o rozdíl v rámci statistické chyby: 11,1 procenta oproti rovným deseti.

Podle Hlouška by pro ODS bylo velmi nešťastné, kdyby se ve více modelech a průzkumech propadla z pozice druhé nejsilnější samostatné strany za STAN na třetí místo. Na čele dlouhodobě figuruje hnutí ANO s výrazným náskokem. „Propad ODS by v důsledku mohl poškodit i koalici Spolu. Pro Petra Fialu, ODS i celé Spolu by potom bylo dost obtížné hrát roli hlavního soupeře, protože by jim bylo neustále předhazováno, že STAN je silnější,“ upozorňuje.

TikTok a fotbal

I proto tak Fiala zkouší změnu komunikačního stylu. Nově vstoupil na čínskou sociální síť TikTok, na vizuálních materiálech koalice Spolu odložil sako a sdílí s voliči i více osobních informací.

Podle politologa Hlouška byla jeho dlouhodobým hendikepem neochota vpustit okolí do svého soukromí. „Neříkám, že se má fotit na fesťáku u pisoáru, jak to kdysi udělal Andrej Babiš. Ale to, že má autenticky rád fotbal, politika polidšťuje. A ať se nám to líbí, nebo ne, dnes se politika dělá i tímto způsobem. Pocit, že politika známe, je to jeden z nás, můžeme si na něj sáhnout, to k tomu patří,“ vyjmenovává.

Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči. Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci.



Rozdílový, co to znamená? Mužstvo hraje… https://t.co/iZgCh9WL9K — Petr Fiala (@P_Fiala) October 29, 2024

Tuto taktiku pozoruje i expertka na politickou komunikaci z FSV UK Marcela Konrádová. „Myslím si, že je za tím strategie proměnit značku ‚Petr Fiala‘ a trošku ji ‚ponížit‘ k normálním lidem,“ popsala ve Vinohradské 12.

„Teď se hraje o to, aby na TikToku a obecně svým novým způsobem komunikace ukázal, že dokáže být lidský. Že i on dokáže být ten jeden z nás, že to není jenom ten pan profesor,“ nastiňuje.

Německé platy a 93 procent

Kromě vizuální změny přišel Fiala i se štěpnými výroky například o tom, že pokud bude znovu premiérem, budou mít Češi platy jako v Německu. Vláda také na nedávné tiskové konferenci oznámila, že má splněných 93 procent svého programového prohlášení.

Tyto výroky sice dle Hlouška jsou výstřelem od boku, jejich hlavním důvodem je zaujmout publikum. „Nemyslím si, že to jsou šťastné výroky, ten o německých platech je velmi zjednodušující, ale když už nic jiného, tak se o tom diskutuje.“

Kromě internetových vtipů a memů vyvolal polemiku ekonomů, byť ti se vesměs shodli, že mít v dohledné době v Česku platy jako v Německu je jednoduše nereálné.

„I kdybychom protáhli konvergenci k Německu, která se v podstatě zastavila, tak když budeme brát, že porosteme o nějakých 2,5 % ročně, Němci nic moc, o 1 %, tak se dostaneme někam k rokům 2060, možná 2070, takže ať si pan premiér vezme čtyři, nebo osm let, je to nesmysl.“ David Klimeš (ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky)

„Je to snaha o jiný komunikační styl a je jasné, že hned na začátku této změny jsou nějaké přestřelené věci a chyby. Bez toho, aby se staly viditelnější, by ale vláda a koalice Spolu mediálně zapadly,“ domnívá se Hloušek.

Je Fiala lídr?

Navzdory částečné nespokojenosti některých stranických buněk je ale velmi málo pravděpodobné, že by byla pozice Petra Fialy jakožto volebního lídra koalice Spolu ohrožena, jak vyplývá i z analýzy nálad v ODS.

Podle Mrklase je pro Fialu klíčové stabilizovat situaci uvnitř ODS. „Celé to je záležitost samotné ODS a zatím nevidím tak silné pnutí uvnitř strany, které by mělo masový charakter. Jsme svědky toho, že několik oblastí hovořilo o tom, jestli vlastně vůbec jít do voleb v rámci koalice Spolu. Ale ty organizace se dají spočítat na prstech možná jedné ruky,“ upozornil.

Expertka na politickou komunikaci Konrádová k tomu přidává: „Každý je nahraditelný. Existuje takové rčení, že lídr buď je, nebo není. Není to o tom, že by se volil, buď je, nebo není. Petr Fiala určitě tím lídrem je. Ať si o něm kdokoli myslí, co chce, tak pro koalici Spolu, jak je koaliční značka nastavená, určitě lídrem je.“

Hloušek uzavírá variantu s nepravděpodobnou výměnou Fialy i argumentem, že už na ni není do voleb, které budou zřejmě na přelomu září a října, moc času. „Kdyby se rozhodli koncem jara udělat vnitrostranický převrat a na poslední chvíli lídra vyměnit, tak je velmi málo pravděpodobné, že se jim to podaří,“ domnívá se.