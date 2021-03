Během pandemie se zvýšil zájem o motocykly. Kvůli problémům s importem si ale zájemci musejí počkat

V České republice se během koronakrize staly hitem motorky. Zatímco prodeje nových aut se propadaly, motocykly šly naopak loni na odbyt, hlavně skútry. Podle Svazu dovozců automobilů jejich prodej meziročně vzrostl o 15 procent na více než 21 tisíc kusů. Zvýšený zájem ale vyprázdnil tuzemské sklady a lidé letos čekají na některé typy motocyklů i několik měsíců. Praha 12:02 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouhé dodací lhůty značně ovlivňuje pandemie, váznou dodávky hlavně u značek z Asie | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Pavlína ze Středočeského kraje si stihla skútr koupit ještě loni, když jich byl dostatek. „Přišlo to z čista jasna. Viděla jsem u nějakého kamaráda, že si to koupil. Cenově je to docela dostupný, a ještě byl k prodeji ve městě, kde bydlím. Najednou to bylo rozhodnutí během týdne,“ popisuje Pavlína.

Někteří dovozci vykázali loni růst i o desítky procent. Mezi nimi je například prodejce K2 MOTO v Praze, kde jdou na odbyt hlavně skútry.

„Jenom na Hondě je to o deset procent. Prodáme 300 kusů a z toho 100 kusů je jenom skútru PCX, jenom toho jednoho modelu. Plus tam ještě máme nezanedbatelné množství dalších malých motorek a skútrů. A těch velkých motorek zdaleka není takový procento,“ říká specialistka prodeje Adéla Flašarová.

S meziročním přírůstkem 29 procent vyčnívá italská značka Piaggio. A zvýšil se také zájem o ojeté motorky. „V rámci pandemie můžeme pozorovat meziroční nárůst zhruba o šest procent. Určitě se z kategorie motocyklů dostávají do obliby tzv. adventure motorky. To jsou cestovní endura. Skútry samozřejmě taky získávají v poslední době větší počet zájemců,“ potvrzuje Radek Formánek z Victory Bike v Lišově u Českých Budějovic.

Konec normy Euro 4

Poptávka po motocyklech roste z několika důvodů. Podle Svazu dovozců automobilů třeba kvůli proticovidovým opatřením, kdy platilo mnoho zákazů a motorka poskytovala lidem jiný druh zábavy. A také kvůli končící emisní normě Euro 4.

„Vlastně se v uvozovkách vyprodávaly i sklady, protože na konci roku končily některé emisní normy u některých motocyklů, takže ten prodej vlastně běžel až do konce roku tak, aby se v letošním roce už mohly prodávat další varianty,“ dodává tajemník svazu Josef Pokorný.

Od letoška se smí prodávat nově vyrobené motorky jen s emisní normou Euro 5. Kvůli velkému zájmu ale mají někteří prodejci prázdné sklady. A ti, kdo koupi motorky nechávali až na letošní rok, si na ni musí počkat i několik měsíců.

Fronta jako na banány

„Nemáme motorky. Už je to jako fronta na banány za totality, protože všem říkám, že motorky přijdou, až přijdou. Showroom nám už tady začíná zet prázdnotou a čekáme větší zavážku až někdy kolem července nebo srpna,“ potvrzuje Flašarová z K2 MOTO.

Dlouhé dodací lhůty značně ovlivňuje pandemie, váznou dodávky hlavně u značek z Asie.

„Mají problémy s dopravou. Upřímně si řekněme, že v tuhle chvíli cena dopravy je jednou taková, než byla třeba před rokem. Uvedu příklad – čtyřicítka kontejner stál ještě předloni někde kolem 2000 dolarů, dneska stojí 5000 a ještě se na něj čeká. Problém není ve výrobě jako takové, ale ve schopnosti těch dealerů dostat do České republiky nový motocykly,“ říká motoristický odborník zaměřený na trh s motocykly Josef Šejvl.

Za to motocykly vyrobené v Evropě – třeba BMW, Peugot a podobně – je podle Josefa Šejvla možné koupit bez větších problémů. Podle Svazu dovozců automobilů poznamenají dlouhé dodací lhůty motorek celou letošní sezónu. Situace se podle svazu zlepší nejdříve v dubnu či květnu.