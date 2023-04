Síkela chce zavést povinnost dodavatelů energií zveřejnit skutečné ceny. Zastropování rušit neplánuje

Pane premiére, ještě nějaký důkaz, že jste to nezvládli? To, že máme zcela ustřelené ceny energií v rámci EU potvrdil už i ČSÚ. Navzdory tomu, že elektřinu vyrábíme, máme jí přebytky a vyvážíme ji (zdroj: @EnAppSys), tak vyšší růst ceny elektřiny než my má už jen Rumunsko!🤦‍♂️