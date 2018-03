27. 1. 2017 |Iveta Vávrová |Ekonomika

Letošní zima by mohla zdražit ceny tepla a energií. Lidé kvůli mrazům více topí a to se odrazí na jejich účtech. Domácnosti, které topí plynem, kvůli chladným dnům zaplatí za vytápění průměrně možná i o 6 tisíc korun více než loni. Někteří dodavatelé energií dokonce odhadují, že se vyšší spotřeba promítne do cen, které domácnosti zaplatí v příštím roce.