Novinky z Karlových Varů, tipy na filmy i koncerty. Poslouchejte festivalový podcast Vývar

Co všechno Radiožurnál z festivalu chystá? Poslechněte si předfestivalový VýVar

Na začátku týdne vyšel první podcast s předfestivalovou tematikou. Dozvíte se v něm, jaké filmy letošního 58. ročníku byste si neměli nechat ujít, koho kde můžete potkat a hlavně, co všechno pro vás Radiožurnál na festivalu chystá. Od soboty bude podcast vycházet denně.

Karlovarský festival není jenom o filmech. Třeba v pátek bude součástí slavnostního zahájení koncert anglické kapely Kosheen a vstup je zdarma.

Stejně tak si můžete zajít do festivalového KVIFF.TV parku u hotelu Thermal, a to na rozhovory nebo stand-upy. Zábava až do rána je zaručená. A jestli si chcete připomenout minulé festivalové hosty, nabízí se unikátní výstava fotografií.