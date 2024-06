Před 30 lety převzal karlovarský festival Jiří Bartoška. Podařilo se mu znovu nastartovat filmový svátek

S blížícím se začátkem 58. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech se zároveň blíží i výročí 30 let od jeho převzetí hercem Jiřím Bartoškou. Tehdy skomírající filmový festival zaštítila nadace v čele s filmovou publicistkou Evou Zaoralovou. Společně se jim podařilo festival etablovat v jeden z nejvýznamnějších filmových svátků v Evropě. Do 90. let se vrací první díl seriálu Radiožurnálu.

Seriál Karlovy Vary 10:26 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít